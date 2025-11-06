Coquimbo Unido se coronó campeón del Campeonato Nacional, pero el torneo continúa y aún queda mucho en juego para los equipos en competencia. Colo Colo es uno de los clubes que pelea por meterse en Copa Sudamericana, a solo cuatro puntos de U. de Chile y cinco de Audax Italiano, rivales directos en la tabla.

En estas últimas cuatro fechas, el equipo de Fernando Ortiz buscará asegurar un lugar entre los siete primeros para lograr clasificación internacional. Además, el técnico argentino se juega su continuidad, recordemos, que su principal objetivo es llevar al Cacique a un torneo continental.

Los millones que se juega Colo Colo

Pero la lucha no es solo deportiva, porque en Blanco y Negro, la situación económica también preocupa tras la temprana eliminación en Copa Libertadores. Por lo tanto, la clasificación a Copa Sudamericana sería un respiro financiero para Colo Colo.

Si Colo Colo logra clasificar a la próxima Copa Sudamericana, en la primera fase deberá enfrentarse, por sorteo, a otro equipo chileno que también haya asegurado su cupo. Además del rival, este sorteo definirá en qué estadio se jugará el único partido de la instancia.

La localía no solo tiene importancia deportiva, sino también económica. Según la Conmebol, en la primera fase de la edición 2025, el club local recibió 225 mil dólares, mientras que el visitante obtuvo 250 mil.

ver también Colo Colo vs. Unión Española: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los premios aumentan al avanzar a la fase de grupos: además del monto inicial, se suman 300 mil dólares adicionales y un bono por cada triunfo, lo que convierte la clasificación en un alivio económico importante para los clubes nacionales.

Publicidad