Toda la atención de Uruguay estaba en la conferencia de prensa que Marcelo Bielsa citó para este jueves. Muchos esperaban que fuera la ocasión para presentar su renuncia tras la vergonzosa goleada por 5-1 que sufrió la Celeste a manos de Estados Unidos.

Sin embargo, el Loco enfrentó a los micrófonos con valentía y contó que seguirá al mando del combinado. “Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección en el Mundial“, confirmó.

Por parte de la prensa, un tema de interés fue la relación que tiene el entrenador con el plantel. Se habló de un vínculo totalmente roto y de que, incluso, los jugadores se habrían reunido con la dirigencia para pedir que Bielsa no continuara en la banca.

“Hay una cosa que es clara respecto a este tipo de trascendidos: lo que se difunde nunca es el bien. Se persiguen los intereses. Los que tienen intereses estimulan el momento y propician que trastabille”, respondió Bielsa.

Marcelo Bielsa habló de todo en una conferencia de prensa en Uruguay | Getty Images

ver también Marcelo Bielsa comienza a tomar fuerza como candidato a la Roja: esto cree Iván Zamorano

Marcelo Bielsa habla con brutal honestidad en Uruguay

“Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo, vienen y me dicen: ‘Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún transcendido. Me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo”, agregó Marcelo Bielsa.

Publicidad

Publicidad

“Yo tengo información directa con los protagonistas, entonces no puedo guiarme por trascendidos“, agregó el Loco.

Igualmente, fue honesto al confesar a los medios de comunicación que “todavía no he logrado aceptación de este grupo que yo conduzco. Cuando uno va a un lugar las normas no son las que uno tiene, las normas son las del lugar que te recibe sin dejar de ser uno mismo”.