Esta jornada puede tomar fuerza un nuevo candidato para ocupar la banca de la selección chilena, donde la tensión está puesta en Uruguay donde se habla de una posible salida de Marcelo Bielsa antes del Mundial 2026.

El Loco siempre suena en el horizonte de la Roja y en el cariño de los hinchas chilenos, por lo mismo, más allá de que suceda, el rosarino siempre está latente para el equipo nacional.

Uno que sacó la voz ante esta opción fue Iván Zamorano, quien en conversación con Redgol, piensa unos segundos esta opción, cuando los que llevan la delantera en rumores son Manuel Pellegrini y Gustavo Álvarez.

Por lo mismo el ex capitán de la Roja asegura que, por ahora, es bien complejo el momento, más por lo que viene de vivir con Uruguay, donde no cree que de un paso al costado.

Marcelo Bielsa puede dejar esta jornada la selección de Uruguay. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué dijo Zamorano de Marcelo Bielsa?

Iván Zamorano está expectante con lo que pueda pasar con la selección chilena, donde el nombre de Marcelo Bielsa puede volver a estar en el horizonte, ante una eventual salida en Uruguay.

“¿Bielsa a Chile? No sé, son temas muy personales. Sigo diciendo que Bielsa cambió la historia del fútbol chileno con su filosofía, pero no sé en qué posición está ahora. Me encanta, a cualquier país le gustaría tenerlo, estamos en un proceso de recambio ahora que fue parecido a cuando llegó”, explicó.

El ex capitán de la selección chilena pone los paños fríos a la opción de un regreso del rosario, teniendo en cuenta lo que pasó con los jugadores uruguayo, además que cree que no tire la toalla antes del Mundial.

“Son decisiones personales, ojalá vuelva al fútbol chileno en algún momento, a hacer un trabajo como el que hizo. Pero no sé lo que piensa ahora. Uruguay es un grande de Sudamérica y a pesar de que le fue mal el otro día no creo que esté en una situación para que renuncie o salga. Después del Mundial quizás puede pensarlo y mirar a Chile, por si hay alguna posibilidad”, finalizó.

