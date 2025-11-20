Siguen las reacciones a la vergonzosa goleada que sufrió Uruguay a manos de Estados Unidos en su último amistoso del año. Marcelo Bielsa puso la cara después del escándalo, al mismo tiempo que la prensa y los hinchas emitieron poderosas críticas contra el Loco.

Tras la goleada en Tampa, el DT declaró: “Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión (…) De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”.

Y, ahora, Bielsa hizo un anuncio que nadie esperaba. El entrenador de Uruguay citó a una sorpresiva conferencia de prensa para este jueves en la noche. ¿El motivo? Aún se desconoce, pero se habla de dos posibilidades: una renuncia pública o una chance para enfrentar las críticas de la prensa.

Desde El País aseguraron que “la conferencia fue convocada por el mismo entrenador, aunque dos fuentes importantes de la AUF confirmaron que no piensa en renunciar, que tiene la intención de revertir esta situación“.

Tweet placeholder

ver también “Me hago responsable”: la brutal reacción de Marcelo Bielsa tras goleada de EEUU a Uruguay

Expectativa en Uruguay por la conferencia de Marcelo Bielsa

Al mismo tiempo, otros medios detallan que la federación uruguaya aún no define qué es lo mejor para la selección y Marcelo Bielsa. “Este viernes está prevista una reunión del Comité Ejecutivo para definir la continuidad del DT“, informaron en Radio Sport 890.

Publicidad

Publicidad

“En la madrugada del miércoles (después de la goleada), hubo una reunión informal entre Ignacio Alonso, Matías Pérez y Carlos Manta —integrantes del Ejecutivo de la AUF— donde se puso en duda la continuidad del entrenador“, sumaron.