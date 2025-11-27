Uruguay confirma estadía de Bielsa pese a los rumores: esto pidió el Loco

Marcelo Bielsa confirmó su continuidad en Uruguay en una particular conferencia, donde dijo que tenía ganas de seguir, se refirió a la supuesta cama del plantel y hasta confesó que era una persona tóxica para trabajar. Pero faltaba la determinación de los dirigentes.

Y es que este miércoles se desarrolló una reunión de cuatro horas en las oficinas de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) para hablar con el Loco y definir su situación. La fea derrota contra Estados Unidos, además de varias otras polémicas en el año, eran temas a evaluar.

La decisión fue respaldar al entrenador, quien se mantendrá en el puesto hasta el Mundial 2026, incluso con los rumores de un quiebre con los jugadores rondando. Ignacio Alonso, presidente de la AUF, habló.

“La crisis que desató el partido contra Estados Unidos nos ha hecho trabajar duro en la interna para saber que hay que hacer cosas a tiempo (…) La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días. Tras estas conversaciones, acá nadie se baja del barco”, dijo.

Marcelo Bielsa será el DT de Uruguay en el Mundial 2026, pese a todos los rumores | Getty Images

El pedido de Marcelo Bielsa tras confirmarse su continuidad en Uruguay

Con su futuro confirmado y un solo objetivo en su cabeza, Marcelo Bielsa hizo una inesperada petición a la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). Si bien tiende a restarse de estas ocasiones, el DT solicitó asistir al sorteo del Mundial 2026, a realizarse el viernes 5 de diciembre.

“Su traslado a Estados Unidos no estaba estipulado, pero fue aceptado“, mencionaron en Infobae durante las últimas horas.