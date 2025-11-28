Este 28 de noviembre se cumplen nueve años del terrible accidente del plantel de Chapecoense, el cual viajaba a disputar la final de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, en 2016. Ahí, uno de los sobrevivientes repasa el hecho con inéditos detalles.

Se trata de Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes del total de 77 pasajeron del vuelo en el avión LaMia. En dialogo con Marca, el ahora jugador de Juventude recuerda esos momentos con el equipo que hoy volvió a ascender al Brasileirao.

“Recuerdo que el piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada… no aterrizábamos. De repente, en una de esas vueltas, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio”, partió diciendo.

El cambio de asiento que le salvó la vida en Chapecoense

Alan Ruschel confesó que una decisión pudo salvarle la vida en aquel accidente con Chapecoense. Es que por petición de su compañero y amigo Follmann, decidió cambiarse de asiento en el vuelo.

Ruschel al volver a jugar tras el accidente /Getty Images)

“Quería viajar solo, entonces fui a acostarme en un fila de atrás, pero un periodista se sentó a mi lado. Entonces me llama Follmann, que estaba solo, para que me siente con él… ambos nos salvamos”, confiesa.

En relación al momento previo a la caída del avión, Ruschel asegura que “nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de ‘¿qué está pasando?’. Ahí llegó una turbulencia muy fuerte, saltó la alarma y no me acuerdo más nada”.

Uno de los tantos homenajes al equipo /Getty Images)

“Los rescatistas me dijeron que estaba en estado de shock, que pedía que llamaran a mi padre, que entregué mi alianza, pero no recuerdo nada de eso”, cerró, uno de los sobrevivientes que volvió a jugar posteriormente.

