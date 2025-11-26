Marcelo Bielsa ha vivido días complejos como DT de la selección de Uruguay. El Loco está recibiendo bastante críticas del medio charrúa tras el 5-1 en contra ante Estados Unidos en el último partido de la fecha FIFA.

Este resultado estaría desnudando un montón de diferencias al interior del camarín celeste con el rosarino al mando. Es más, incluso algunos medios uruguayos apuntan a un quiebre entre el propio DT y sus jugadores.

“Hay algunos futbolistas importantes que no quieren seguir trabajando con Bielsa. Algunos de ellos no aceptan ni volver a hablar con él entrenador. La situación es complicada”, llegó a informar por ejemplo Minuto 1 de Carve Deportiva.

El espaldarazo que recibe Marcelo Bielsa en Uruguay

Uno que opinó al respecto fue Eduardo Mosegui, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, quien en declaraciones recogidas por el medio Ovación aseguró que “creo que como toda selección e instancia, hay que ver todos los elementos encima de la mesa y si por cada resultado adverso vamos a estar cesando técnicos…”.

“Esto se desencadenó en el partido del otro día que fue un desastre, un 5-1, pero si analizamos en el tiempo hemos visto equipos que perdieron así y terminan siendo campeones o animadores. Es tiempo de reflexión y análisis, no es tan blanco ni negro, hay que analizarlo bien”, agregó.

En ese sentido el dirigente sostuvo que “quiero tener todos los elementos para después abrir juicio sin evadir responsabilidades ni sacando ninguna mochila y ser muy serios a la hora de tomar decisiones y no dejarnos llevar por la tribuna ni por un mal resultado”.

Marcelo Bielsa ha dirigido 35 partido en Uruguay con 16 triunfos, 12 empates y 7 derrotas. | Foto: Photosport.

Además Mosegui fue claro en decir que “el hincha importa, pero también si uno analiza los hinchas están de los dos lados, o es blanco o negro. Hay que ser responsable y estudiar todos los porqués. Lo que no cabe duda que esto es entre todos, entre jugadores, cuerpo técnico, staff y dirigentes”.

“Es una situación delicada, pero una instancia normal en cualquier cosa que sea una competencia, como le ha tocado a equipos grandes descender y a nadie se le viene a la cabeza que se tiene ir todo el mundo”, añadió.

Para cerrar, el directivo charrúa afirmó que “tenemos que ser responsables a la hora de tomar decisiones. Importa lo que dice el hincha, pero no podemos ser dirigentes que funcionen a instancia de Twitter. Eso lo dejamos para otra gente que quiere alimentarse de eso”.