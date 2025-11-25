Tras la última conferencia de prensa, Marcelo Bielsa vivió un repentino vuelco en su futuro con la selección de Uruguay. Es que si el “Loco” dejó en claro que seguirá firme en la banca, los directivos y jugadores alistan un remezón.

“Tengo la misma fuerza para seguir en Uruguay. Soy tóxico, asociarse conmigo te empeora. ¿Me entiendes? Hay tipos tóxicos que solo ven los errores que están corrigiendo, que son exigentes, que nunca están satisfechos con nada. Solo habla sobre el trabajo que está haciendo”, dijo hace unos días el DT.

Pero para este martes, habrá reunión del Consejo Ejecutivo de AUF con Jorge Giordano, Director de Selecciones. Ahí, revisarán como punto principal la continuidad del rosarino tras las últimas derrotas y roces con el plantel.

¿Se va Marcelo Bielsa definitivamente?

Desde Uruguay, la prensa local avisó que no quieren ver ni en pintura a Marcelo Bielsa en el camarín. Es más, los propios jugadores alzaron la voz para la salida del ex DT de Chile, según el reporte.

“Hay algunos futbolistas importantes que no quieren seguir trabajando con Bielsa. Alguno de ellos no aceptan ni volver a hablar con él entrenador. La situación es complicada”, informó el periodista Martín Charquero, de Minuto 1.

Es por eso, que en suelo charrúa tienen claro que este martes 25 de noviembre será clave para analizar el futuro del rosarino, donde en la reunión de directivos de la selección “la continuidad de Marcelo Bielsa estará arriba de la mesa”.

Todo estalló tras la goleada recibida por Uruguay por 5-1 ante los suplentes de EE.UU., donde anteriormente ya venía quebrada la relación de Bielsa con sus dirigidos en el camarín, tanto en la exigencia de entrenamientos y su personalidad.