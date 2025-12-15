Hueso Basay le pide a Vidal bajarse del poni: “Cuando no juega no puede destrozar todo”

Colo Colo cerrará su nefasto año del centenario con polémica. Esto a raíz del cortocircuito que hay entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz, luego de que el DT dejara en la banca al King en los últimos partidos.

Un asunto que tiene las aguas turbulentas en el Cacique a pesar de que están de vacaciones, pues es un tema que se debe arreglar en el camarín.

Ivo Basay, ex figura de los albos, opinó que el futbolista debe agachar el moño ante la situación que lo afecta.

“Hay algo que a mí me rebota. Y fuerte. Con Gareca, cuando no jugaba o no lo llamaron, lo destrozó. Ahora empiezan los comentarios contra Ortiz. Un jugador del nivel de Vidal, con lo que ha hecho a nivel internacional, con todo respeto no puede amar al técnico cuando juega y cuando no juega destrozar todo”, señaló en Círculo Central.

Vidal cerró un mal año futbolístico en Colo Colo

Los problemas de Vidal con sus compañeros en Colo Colo

Señala que eso es ser rompe camarín. “Eso trae coletazos, se llama respeto hacia sus compañeros. Y es lo que no ha tenido en esta pasada. Vidal, con todo lo grande que fuiste, hay que saber decir ‘a veces yo también cometo errores’, no puedes echarle la culpa siempre al técnico”, manifestó.

“Pasó con Sampaoli en Flamengo. Salieron declaraciones. No puede ser que cuando lo sacan de un equipo, el técnico sea malo”, explicó Basay sobre Vidal.

Luego manifestó que su calidad no está en duda. “Siempre lo admiré como jugador. Tenía unos huevos así. Una calidad desmedida en todo. Pero también hay que tener calidad cuando llega el final. Te lo hablo por experiencia propia”, sostiene.

El Hueso dice que “cuando yo vi que no me daba mi rodilla, que habían algunos más rápidos, me fui calladito. No me daba. Por eso Vidal debe reivindicarse, el técnico no puede ser el malo siempre, debe tener autocrítica”.

Finalmente, señala que Ortiz sigue en Colo Colo justamente por Vidal. “Acá no podemos medir un tema futbolístico. El fútbol para el lado. Le pidieron que arreglara el camarín, problemas internos, apartar gente que no se atrevieron a tocar y es eso. Si vamos a los números, no tiene por dónde, porque no jugó a nada Colo Colo”, explicó.