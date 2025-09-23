Magallanes quiso cambiar el rumbo del equipo y a mediados de junio, la directiva nombró a Ivo Basay como nuevo entrenador. El Hueso llegó al equipo donde brilló como goleador en una misión complicada: mantener la categoría en la Primera B.

Sin embargo, una serie de resultados poco afortunados hizo que la dirigencia del Manojito de Claveles tomara una decisión: sumó apenas una victoria.

La derrota ante Cobreloa fue la sentencia para el técnico, quien dejó la banca del Maga con un triunfo, cinco derrotas y tres empates.

ver también Magallanes toma una drástica decisión con Ivo Basay apenas a dos meses de su llegada

Ivo Basay y su fuerte decisión tras su despido

“Agradecemos su entrega y profesionalismo durante el tiempo que estuvo en el club”, expuso la Academia en un escueto comunicado de prensa tras el despido de Ivo Basay.

Pero ahora viene la arremetida del exjugador quien no se quedó de brazos cruzados luego de que su vínculo con Magallanes fuera cesado el 19 de agosto pasado.

ver también La denuncia que sacude feo al fútbol chileno: “Arbitraria, injusta y carente de sustento”

De acuerdo a Primera B Chile, el exentrenador de los carabeleros junto a sus otros integrantes, Pablo Lenci e Ítalo Traveso, interpondrán una demanda por despido injustificado contra el club.

Publicidad

Publicidad

Ivo Basay fue despedido tras 63 días en Magallanes en agosto pasado. Foto: Andy Manzanares/Photosport

“Recibir tres remuneraciones líquidas como parte de su finiquito”, explica el citado portal debido al incumplimiento de una cláusula de su contrato, que también motiva la demanda.

“No se reconoció el pago de las 3 remuneraciones líquidas informadas en la carta que comunicó el despido y el finiquito que se dejó en la primera notaria”, establece la demanda a la que tuvo acceso Primera B Chile.

Publicidad

Publicidad

“Un primer finiquito en el que…”

Además, señala el escrito que existirían otras situaciones irregulares en el despido de Ivo Basay. “Desvinculación verbal por vía telefónica sin aviso precio, publicación en redes sociales, en particular Instagram, en la que dan cuenta de la desvinculación sin que se haya acordado nada”, puntualizan.

ver también ¿El gran golpe al fútbol chileno? Aseguran que viene un cambio radical en partidos de TNT Sports

Junto con ello, también desclasificó que hubo “un primer finiquito en el que la causal de término” era el común acuerdo entre las partes” y no la contenida en su comunicación por e-mails”, como también que en “una segunda notaria dejaron los finiquitos solamente incluyendo como pago las remuneraciones del mes de agosto y feriados legales”.

Finalmente, la demanda del exjugador y técnico de la Academia asciende a $195.415.482.– (ciento noventa y cinco millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos ochenta y dos pesos).

Publicidad

Publicidad

De ello, se estima que 105 millones corresponden a Basay, 50 para Lenci y alrededor de 40 para Traverso, según el citado medio.