En Magallanes quisieron cambiar las cosas del equipo y a mediados de junio, la directiva nombró a Ivo Basay como nuevo entrenador. El Hueso llegó al equipo donde brilló como goleador en una misión tan anhelada como difícil: mantener la categoría en la Primera B del fútbol chileno.

Luego de una serie de resultados irregulares, la plana mayor del Maga terminó el vínculo de Braulio Leal. Y el 19 de junio, el Manojito de Claveles anunció la contratación de Basay, quien había dirigido a Deportes Copiapó en su última experiencia.

Apenas dos meses después de su arribo, el Hueso dejó su cargo como DT. Una decisión sorpresiva, aunque a decir verdad los números estuvieron lejos de ser un respaldo para Ivo Basay: sumó apenas una victoria ante San Luis de Quillota. Pero la derrota frente a Cobreloa fue la condena. Fue una de las cinco caídas. Además, cosechó tres empates.

Ivo Basay peleaba por evitar el descenso en Magallanes, lo mismo que hace Miguel Ramírez junto a Unión Española. (Alex Diaz/Photosport).

Una racha insuficiente para mantenerse en el cargo. “Agradecemos su entrega y profesionalismo durante el tiempo que estuvo en el club”, expuso la Academia en un escueto comunicado de prensa. También le desearon éxito en sus próximos desafíos personales y profesionales.

No queda ninguna duda de que el rumbo de Magallanes ha estado muy torcido en esta campaña e Ivo Basay no fue el hombre ideal para enrielarlo. Por eso mismo, la Academia está peligrosamente ubicado en la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso.

Al cabo de 21 partidos, Magallanes sólo supera a Santiago Morning, que comenzó la campaña con nueve puntos menos por un castigo a raíz del incumplimiento en los pagos de cotizaciones. En la próxima fecha, el 23 de agosto, el cuadro blanquiceleste tiene una salida difícil.

Ivo Basay tuvo un paso fugaz como DT de Magallanes. (Dragomir Yankovic /Photosport).

Deberá ir hasta el estadio Manuel Moya de Cauquenes para medirse ante Rangers de Talca, que llega con apetito de postemporada luego de superar a Curicó Unido en el clásico. Aquel duelo se disputará a las 15 horas, según el horario de Chile continental.