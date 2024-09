Los malos resultados en el Campeonato Nacional pasaron la cuenta de otro entrenador que ha dejado su cargo en esta jornada del fútbol chileno, en Deportes Copiapó.

Fue el mismo club, por medio de un comunicado de prensa, que informó a sus hinchas que ha dejado de ser el director técnico de equipo el señor Ivo Basay, tratando de cambiar el rumbo del club.

Luego del último empate por 2-2 ante Cobresal, los mineros siguen siendo los colistas en la tabla de posiciones, por lo que quieren salvar la situación con una extrema medida.

Pese a todo, en el documento agradecieron al ex Colo Colo por su entrega junto a sus colaboradores, ya que la temporada pasada lograron salvar a Copiapó del terrible descenso.

Deportes Copiapó está en el último lugar de la tabla de posiciones. Foto: Juan Carlos Moreu/Photosport

La despedida para Ivo Basay

Fue por medio de un comunicado en las redes sociales que el Club Deportes Copiapó avisó de la salida del cargo como entrenador de Ivo Basay, cuando se han disputado 23 fechas del torneo.

“Club Deportes Copiapó SADP informa a sus hinchas, seguidores, prensa y público general que, de común acuerdo, se ha decidido poner fin al vínculo laboral con el entrenador Ivo Basay y su cuerpo técnico”, comienzan la explicación.

Pese a la emotiva despedida, no dejaron de agradecer a los colaboradores del ex delantero, además de dejar en claro que su nombre no será olvidado del club por lo que hicieron la temporada pasada.

“El club y la ciudad de Copiapó lo que hizo por nosotros, ayudándonos a mantenernos en la Primera División en el año 2023. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos y siempre tendrán un lugar en la historia del Club Deportes Copiapó”, finalizaron.

