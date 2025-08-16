El futbolista David Llanos con paso en clubes como Huachipato, Unión Española y Deportes La Serena, es recordado con mucho cariño por hinchas de la Universidad Católica por el gol clave que anotó contra Audax Italiano en el Clausura 2016 lo que llevó a los cruzados a levantar el Campeonato Nacional.

Actualmente, el jugador de 36 años lleva alejado algún tiempo del profesionalismo en donde su último equipo fue Deportes Santa Cruz, pero sigue ligado al deporte entre ellos una aventura por fútbol 7.

En conversación con AS, el jugador habló sobre su presente. “Yo estaba en el sur por temas de trabajo, y me llamó Tigres de Acero, un equipo de Concepción que quería que me sumara. Ya ubicaba a un par de compañeros, que me hablaron de la posibilidad de ir a la Copa Libertadores en Perú, entonces igual me interesó. Me puse a entrenar con ellos, y ha sido una bonita experiencia, nunca había tenido la chance de jugar fútbol 7 a nivel internacional”.

El presente de David Llanos

Sobre si su etapa en el fútbol profesional ya estaría cerrada, Llanos señaló que no es algo seguro. “No sé si está cerrada, pero igual estoy enfocado en otras cosas ahora. Tengo mi escuela de fútbol de la UC en Talcahuano, a la que le dedico harto tiempo”.

“Pero no cierro las puertas, si llega algo, bienvenido. Las ganas siempre van a estar. Y lo bueno es que me mantengo entrenando, con gimnasio, ahora en el fútbol 7, que tenemos práctica un par de veces a la semana”.

Señalando que volver tampoco es algo que le quita el sueño. “Porque no es que esté cien por ciento pensando en eso, pero si me llega la oportunidad… Y depende de dónde sea, si es bueno, si realmente me apasiona”.

Asimismo, habló sobre sus planes próximos. “Quiero estudiar, me gustaría sacar la carrera de director técnico, yo creo que el próximo año ya estaré en eso. Y seguir con la escuela acá, obvio, seguir jugando también. En estos momentos me siento bien, mental y físicamente. Estoy feliz, contento”.