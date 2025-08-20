Una nueva etapa comienza en Colo Colo en este durísimo 2025 tras oficializarse la salida de Jorge Almirón. Luego de extender más de la cuenta el desgastado ciclo del argentino, ahora el Cacique debe buscar un nuevo DT para afrontar lo que resta de temporada.

La danza de nombres está ya desatada en el Estadio Monumental pensando en el reemplazo de Almirón, siendo en su gran mayoría extranjeros. Es más, el propio Aníbal Mosa ratificó que esto último es un requisito para el cargo.

Sin embargo, hay quienes se entusiasman con la opción de que un chileno agarre este verdadero fierro caliente en el Cacique. Sin ir más lejos, un ex albo se la jugó con postular a un DT que hace poco fue despedido en la B y que hace casi 15 años tuvo ya una experiencia en el Popular.

El DT chileno que postularon a Colo Colo

Manuel Astorga, quien fuera PF del Popular en 2004 y 2005, postuló a Ivo Basay como posible DT para el Cacique, asegurando en charla con el sitio BolaVip Chile que “a la gente le va a sorprender, pero de los técnicos chilenos yo me lo llevaría, a pesar de que estuvo y no le fue muy bien”.

Ivo Basay acaba de ser despedido de Magallanes, donde apenas dirigió por un par de meses. Pese a eso, Manuel Astorga lo postula para Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Ivo Basay ha habido un salto cualitativo en los últimos años. Él tiene un carácter, un temple para poder dirigir un camarín como el de Colo Colo. Me da la impresión que podría resultar”, concluyó.

Cabe recordar que Basay entre 2011 y 2012 ya dirigió al Popular, donde lamentablemente no logró tener lo mejores números. De 27 compromisos ganó 13, empató cinco y perdió nueve, lo que se traduce en un 54.32% de rendimiento.

En su carrera el Hueso dirigió a Santiago Morning, Unión San Felipe, O’Higgins, Colo Colo, Santiago Wanderers, Ñublense, Palestino, Deportes La Serena, Deportes Copiapó y Magallanes. En su palmarés destaca un título de Primera B en el 2005 con el Chago y la Copa Chile 2018 con los árabes.