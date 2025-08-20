Es oficial. Este miércoles, Jorge Almirón dejó de ser el técnico de Colo Colo, y en Blanco y Negro ya se pusieron en marcha para encontrar a su reemplazo, todo esto con el objetivo de clasificar al equipo a torneos internacionales el 2026.

Sin embargo, la lentitud con la que la directiva negoció el finiquito de Almirón podría traerles un nuevo dolor de cabeza, ya que su principal candidato para la banca está cerca de un importante club continental.

El principal candidato a DT de Colo Colo, a un paso de caerse

Días atrás, se hablaba de que en Colo Colo veían como principal candidato a Juan Pablo Vojvoda, ex DT de Unión La Calera y cuyo último paso fue en el cuadro de Fortaleza, verdugo del Cacique en la Copa Libertadores y uno de los DTs más solicitados del momento.

No obstante, el interés del club albo por Vojvoda podría quedarse solo en eso, un interés. Ya que en las últimas horas, el periodista argentino y especialista en el mercado internacional, César Luis Merlo, utilizó su cuenta de X para dar una información que cayó como un balde de agua fría para la concesionaria alba.

Merlo informó que el Santos de Brasil, equipo que se encuentra en una profunda crisis deportiva –y que recientemente descartó a Sampaoli- está tras los pasos de Vojvoda, pero no solo eso, ya que el periodista agregó que las negociaciones están muy avanzadas para que sea el entrenador del equipo y que las “charlas se encuentran en la etapa final” por lo que “se espera un desenlace pronto”.

