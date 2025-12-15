Deportes Concepción logró la ansiada hazaña hace algunos días y se quedó con el ascenso a Primera División tras vencer a Cobreloa en la final. Sin embargo, ya hay algunos jugadores que confirmaron que no siguen en la próxima campaña.

Diego Zambrano, defensa de 27 años, es uno de los jugadores que no seguirá con los Lilas en su regreso a la División de Honor, compartiendo una sentida despedida a través de sus redes sociales

Diego Zambrano se despide de Deportes Concepción

El jugador de 27 años comenzó su carrera en Iberia, llegando a los Lilas en la temporada 2022 y este año disputó 16 encuentros con la camiseta de Conce.

“Luego de tres hermosos años toca separar nuestros caminos. Me voy con el corazón lleno de orgullo y gratitud por lo vivido y los objetivos alcanzados”, señaló, recordando un ciclo que incluyó momentos clave para el club”, escribió en Instagram.

“Solo queda agradecer a compañeros, hinchas, directivos, entrenadores y cada una de las personas que forma parte de este lindo club”, puntualizó Zambrano.

Asimismo, añade que anhela un posible encuentro con los Lilas en un futuro. “Espero que en el futuro nos volvamos a encontrar fuera o dentro del campo y que el club siga brillando en el lugar donde merece estar y de donde nunca debió salir”.

