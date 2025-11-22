Este sábado viviremos la final de la Copa Sudamericana, que se definirá entre dos grandes que lograron llegar a esta etapa: Atlético Mineiro y Lanús, ambos enfrentados por el mismo objetivos, salir campeón.

Durante septiembre, el consejo de la CONMEBOL decidió que la final no se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es por eso, que te contamos todos los detalles del certamen internacional.

¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs. Lanús y dónde ver EN VIVO?

Atlético Mineiro vs. Lanús jugarán este sábado 22 de noviembre , desde las 17:00 hora chilena, en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

El partido entre Galos y Granates, será transmitido por la señal de DSports 610/1610 y ESPN , además en la plataforma de DGO, Amazon Prime Video y por Disney+ Estándar y Premium, para usuarios con previa suscripción al servicio de streaming.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿A qué torneo clasifica el campeón de la Copa Sudamericana?

El triunfador se queda con el trofeo, pero también clasifica a la Recopa Sudamericana, certamen que se juega en formato de ida y vuelta, ofrece una recompensa económica, además de ampliar el historial internacional del club.

La otra clasificación es a Copa Libertadores, con un cupo directo a la fase de grupos del máximo torneo continental, que además del reconocimiento deportivo trae consigo un importante beneficio financiero, ya que la participación asegura un monto considerable en premios.