¡Todos van por Bruno Cabrera! Revelan el monto que fijaría Coquimbo para dejarlo salir

El jugador despertó el interés de tres clubes nacionales y se reveló cuál es el monto con el que podría dejar el barco pirata.

Por Andrea Petersen

Bruno Cabrera despertó el interés de los grandes para el 2026.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTBruno Cabrera despertó el interés de los grandes para el 2026.

Quedan pocas fechas para que termine el Campeonato Nacional y los clubes ya comienzan a pensar en el plantel con el que enfrentarán la temporada 2026, donde Bruno Cabrera, campeón con Coquimbo Unido, ha sonado con fuerza para dejar los Piratas.

El defensor de 28 tuvo una gran temporada con el cuadro de Esteban González, donde Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica están interesados en su fichaje y según revela AS, el precio con el que el argentino podría dejar Coquimbo ya está fijado.

El monto por el que Bruno Cabrera podría dejar Coquimbo Unido

El jugador también estaría siendo sondeado por clubes fuera de Chile, y según revela AS, su cláusula de salida está cerca de los 600 mil dólares.

Cabrera tiene contrato con los Piratas hasta el 2026. Sin embargo, en caso de llegar una gran oferta, el defensa podría despedirse de Coquimbo antes de tiempo.

Bruno Cabrera es una de las figuras del Campeonato Nacional/Photosport

Bruno Cabrera es una de las figuras del Campeonato Nacional/Photosport

El club que tiene un interés mayor en Cabrera

Tras obtener el título nacional, Coquimbo clasificó a la próxima edición de Copa Libertadores, un escenario tentador para el plantel, por lo que las ofertas deberán ser muy atractivas para que los jugadores abandonen el barco.

En ese contexto, quien tendría mayor ganas de ficharlo sería Colo Colo, ya que Fernando Ortiz, actual entrenador de los albos, lo dirigió durante su etapa en la reserva de Estudiantes de la Plata.

El periodista Rodrigo Arellano señaló hace algunos días a través de su cuenta de X que Cabrera “es un nombre por el que ha habido conversaciones informales en Colo Colo”

