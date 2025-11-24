A Lucas Cepeda le preguntan por el nuevo DT de la selección chilena y sorprende: “Soy chico y…”

Colo Colo viene de golear por 4-1 a Unión La Calera y uno de los mejores jugadores de la cancha fue Lucas Cepeda, quien marcó un tanto de gran factura.

El zurdo abrió la cuenta para los albos con un remate de media distancia y luego fue factor en la clara victoria del Cacique, demostrando que por algo es titular en la selección chilena.

Tras el partido ante los cementeros a Cepeda le preguntaron por el nuevo entrenador de la Roja y no se quiso meter en problemas.

Lucas Cepeda y el momento de la Roja

Lucas Cepeda prefirió no hablar de nombres para la banca de la Selección, donde el que suena más fuerte es el de Manuel Pellegrini.

“Yo soy jugador, soy chico y no tomo decisiones sobre el entrenador. La ANFP se encargará de eso. Y ojalá esté pronto el que nos lleve por la misma senda de los triunfos, pues creo que vamos bien encaminados”, dijo el zurdo a TNT Sports.

Sobre el momento de la Roja agregó: “es difícil meter tres triunfos consecutivos. Pasó mucho tiempo que no ocurría. Estamos formando un lindo grupo, ahí está la base para conseguir logros. Ya está, somos el peor país de Sudamérica y debemos tomarlo así. Tenemos que rompernos el lomo para llegar de buena forma a la Copa América que es el primer objetivo”.

“Se está formando un lindo grupo, con jóvenes con hambre de hacerse un nombre con la Selección, y eso me pone contento. Son todos competitivos y quieren lograr algo”, cerró Cepeda acerca de la Roja.

