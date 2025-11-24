Quedan solo dos fechas para que termine el Campeonato Nacional y, con ello, los clubes ya comienzan a analizar los planteles con los que disputará la temporada 2026, siendo uno de ellos Universidad Católica, donde una gran parte de sus figuras terminan su contrato este año, entre ellas Clemente Montes.

El jugador estuvo fue parte del lanzamiento de la Copa UC Sub 17, donde se refirió al presente de la Franja y su futuro en el equipo.

¿Clemente Montes seguirá en la UC?

El jugador señal que está mentalizado en el finalizar de buena forma la Liga de Primera. “Después, salir de vacaciones y ver qué vamos a lograr con Católica”, comentó, según recoge La Tercera, para luego agregar: “quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.

Clemente Montes habla de su futuro en la Franja

En la misma línea, sobre poder dar el sato internacional, comentó que “me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo”.

Actualmente, la UC marcha en el segundo lugar que, de terminar así, les da la clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores. “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

