Cuando no hay polémica, Esteban Pavez la busca a toda costa. Es lo que pasó la semana pasada, cuando el capitán de Colo Colo hizo una declaración que dejó a los hinchas albos tirando humito por la cabeza.

El jugador de Colo Colo aseguró que, bajo su punto de vista, la Universidad Católica era la institución más grande del fútbol chileno, por sobre el Cacique. Innecesario.

Lo cierto es que varios de sus compañeros estuvieron en desacuerdo con las palabras de Pavez. Eso quedó claro tras el partido con Unión Española, donde muchos se desmarcaron. Otros, le bajaron un cambio a su declaración.

ver también “No sigue en diciembre”: Esteban Pavez se hunde en Colo Colo tras polémicos dichos

¿Obvio? El juego de Pavez no era jugar en Colo Colo

No es la primera vez que Esteban Pavez fija su mirada lejos de Macul. Es que, a veces, la sinceridad se transforma en “sincericidio”. Pese a que en este caso las repercusiones no son tan extremas, debido a que hace referencia a un equipo extranjero.

Cuando tuvo que hablar de su gran sueño frustrado, Esteban Pavez no engañó a nadie y, en entrevista con el Sifup en 2024, contó cuál era. “Mi sueño era jugar en el Liverpool, soy fan de ese equipo, amo al Liverpool“, señaló.

“Juego con el 8 por Steven Gerrard. Es mi ídolo y siempre voy a tener ese peso, pues soy muy competitivo y me pregunto ¿por qué no llegué a Europa? ¿qué me faltó? Hago un mea culpa de las cosas buenas y malas” cerró en ese entonces.

Publicidad

Publicidad

Conferencia de prensa de los capitanes de Colo Colo y Universidad Catolica, previa al Clasico 188 en la sede de la Anfp en Santiago. 14/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Press conference of the captains of Colo Colo and Universidad Catolica, prior to the match 188 at the ANFP headquarters in Santiago. 14/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?