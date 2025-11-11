Mandan a Esteban Pavez al archirrival tras polémicas declaraciones: “Tiene que hablar con…”

Una polémica gratuita se ganó Esteban Pavez, porque el ahora ex capitán de Colo Colo realizó declaraciones que terminaron de enemistarlo con los hinchas albos.

El volante declaró que bajo su punto de vista Universidad Católica es la institución más grande de Chile, por sobre el Cacique, situación que generó repudio de los seguidores colocolinos.

Las palabras de Pavez trajeron cola, de hecho, hasta sus compañeros no están de acuerdo con sus declaraciones y Javier Correa refutó sus dichos.

ver también Dos ex Colo Colo le prestan ropa a Esteban Pavez tras polémicos dichos: “Hoy Católica dio un…”

Gabriel Mendoza se va en contra de Esteban Pavez

Los dichos de Esteban Pavez le cayeron muy mal al ídolo de Colo Colo Gabriel Mendoza, quien en contacto con RedGol se fue encima del mediocampista.

“Desatinado. Él salió de la institución más grande de Chile y del mundo, como digo yo. Los colocolinos sabemos que Colo Colo es lo más grande, en todo sentido, y él siendo de casa tendría que haber sido más inteligente, por todo lo mal que está pasando. Se pegó una patinada increíble. Es una declaración más que desafortunada“, dijo el Coca.

Esteban Pavez es criticado en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Pero eso no fue todo, el ex lateral derecho de la selección chilena le dijo a Pavez que si tanto le gusta la UC, que se vaya a jugar al cuadro precordillerano.

“Tiene que empezar a buscar equipo. Tiene que hablar con Católica para que lo contrate. Así de simple. Tras sus declaraciones, Pavez tiene que buscar ir a la institución que más le convenga y en sus declaraciones dice que es Católica, así que debería hablar con ellos. Los colocolinos sabemos que lo más grande es Colo Colo, siempre”, cerró Gabriel Mendoza.