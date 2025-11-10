Ya piensa en el 2026: Colo Colo realiza importante apelación al TAS por castigo Conmebol

Colo Colo se ilusiona con copas internacionales para el 2026. Tras un año de centenario para el olvido, el equipo de la mano de Fernando Ortiz todavía tiene la chance de cerrar con dignidad la temporada.

Tras el triunfo ante Unión Española, y las caídas de Cobresal y Audax Italiano, ahora los albos quedaron a solo dos unidades de puesto de Copa Sudamericana. Lo que podría ser fundamental para la planificación del próximo año y en la permanencia del “Tano” en la banca de dirección.

Por lo mismo, la ilusión crece tanto entre los hinchas como en la dirigencia. A tal punto que se prepara una nueva apelación al TAS para reducir el castigo de la Conmebol. Lo que se registró a mitad de año por lo ocurrido en el partido de Copa Libertadores frente a Fortaleza.

La muerte de dos fanáticos en las afueras del recinto, desató graves incidentes dentro de la cancha. Lo que finalmente terminó con el encuentro cancelado.

Así lo informó el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa. El comunicador filtró que en ByN se apelará a la sanción y hasta la presencia de testigos como jugadores y personal administrativo del club. “La idea es rebajar la sanción de Conmebol, cinco partidos sin público, de los cuales ya se cumplieron dos”, agregó el periodista.

¿Cuál es el castigo de Conmebol sobre Colo Colo?

Por los hechos ocurrido en la Copa Libertadores ante Fortaleza, no existió chance de que Colo Colo se salvase del duro castigo de parte de la Conmebol.

Por el ingreso de los hinchas a la cancha del Estadio Monumental, se sancionó con la perdida del partido por 3-0. Además un total de cinco partidos de local y de visitante sin público.

Pero también hubo una multa de 80 mil dólares y que se restó del monto que entrega Conmebol y que tiene relación con conceptos de derechos de Televisión o Patrocinio.

