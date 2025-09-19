Bruno Barticciotto enfrenta una nueva temporada en el fútbol mexicano, donde saltó al Santos Laguna tras su brillante campaña en Talleres de Córdoba. Eso mismo le valió ser nominado a la selección chilena hace poco.

Pero pese a las expectativas en el heredero de Marcelo Pablo Barticciotto, el delantero chileno ha sufrido constantemente con las lesiones, que incluso lo han privado de sumar más minutos con la Roja.

Fue así que desde México tuvo un comentado desahogo, llenándose de apoyo de sus compañeros tras la conferencia de prensa donde habló de todo. Y ahí, hizo un sincero mea culpa por su físico.

El drama de Bruno Barticciotto con su cuerpo

Desde el Santos Laguna, Bruno Barticciotto se confesó por los complejos momentos que ha vivido con las últimas lesiones, siendo clave también en su participación con la selección chilena.

Bruno Barticciotto en la selección /Photosport

“Me duele, me molesta, me jode no poder participar en todos los partidos como quiero, pero es mi cuerpo, intento hacer todo lo posible para que ese margen sea lo mínimo”, partió diciendo.

En ese sentido, el ex Palestino y U Católica explicó que por sus características, “soy un jugador explosivo, con mucha masa muscular que está propenso a lesiones, los que realizamos mucho sprint por partido solemos tener molestias más seguido”.

Barti en el Santos /Getty Images

“Vine a Santos buscando regularidad, un buen rendimiento, creo que lo he tenido y estoy muy contento. La gente me ha demostrado mucho cariño, eso obviamente hace que me quiera quedar“, cerró.

