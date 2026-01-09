Uno de los problemas que tiene le fútbol chileno es la poca agilidad con la que se juega. Asunto que se quiere remendar esta temporada, por lo que las bases del torneo tendrán una nueva medida.

La ANFP aprobó que quedara tipificado que todos los partidos se deben disputar con 11 pelotas en cancha, con el fin de que el juego se pueda reanudar lo más rápido posible.

No habrá de esta forma excusa de que haya balones perdidos o que los pasapelotas se queden sin la posibilidad de entregarle a los jugadores la esférica de manera rápida.

De hecho, últimamente se ha ido usando una modalidad que está en todo el mundo: las pelotas quedan rápidamente repuestas al borde de la cancha y no hay necesidad de esperar que el pasapelotas se la entregue a un futbolista.

Once pelotas por partido habrá en cada encuentro del fútbol chileno

Con esto se busca pulir detalles que entreguen un mejor producto al público, tanto como los que asisten a los estadios como quienes presencian por televisión los encuentros.

Publicidad

Publicidad

Más jugadores en la banca por cada equipo

Otro de los cambios que habrá para esta temporada es el de aumento de futbolistas que cada club podrá tener a disposición en cada encuentro.

ver también ¡Vuelco en la Copa de la Liga! Rearman los grupos y hay nuevos rivales para Colo Colo, U de Chile y compañía

Hace algunos años había aumentado de 16 a 18, por lo que eran siete jugadores en la banca. Número que vuelve a crecer para el 2026.

Serán 20 los que podrá inscribir cada equipo en los partidos, por lo que los técnicos tendrán la chance de tener a 9 jugadores en la banca y optar a más variantes por duelo.

Publicidad