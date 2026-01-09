Es tendencia:
La medida de la ANFP para que los jugadores dejen de hacer tiempo: aumentan las pelotas en los partidos

La ANFP aprobó en sus bases que en cada encuentro del torneo haya 11 pelotas, con el afán de agilizar el juego.

Por Felipe Escobillana

Uno de los problemas que tiene le fútbol chileno es la poca agilidad con la que se juega. Asunto que se quiere remendar esta temporada, por lo que las bases del torneo tendrán una nueva medida.

La ANFP aprobó que quedara tipificado que todos los partidos se deben disputar con 11 pelotas en cancha, con el fin de que el juego se pueda reanudar lo más rápido posible.

No habrá de esta forma excusa de que haya balones perdidos o que los pasapelotas se queden sin la posibilidad de entregarle a los jugadores la esférica de manera rápida.

De hecho, últimamente se ha ido usando una modalidad que está en todo el mundo: las pelotas quedan rápidamente repuestas al borde de la cancha y no hay necesidad de esperar que el pasapelotas se la entregue a un futbolista.

Once pelotas por partido habrá en cada encuentro del fútbol chileno

Con esto se busca pulir detalles que entreguen un mejor producto al público, tanto como los que asisten a los estadios como quienes presencian por televisión los encuentros.

Más jugadores en la banca por cada equipo

Otro de los cambios que habrá para esta temporada es el de aumento de futbolistas que cada club podrá tener a disposición en cada encuentro.

Hace algunos años había aumentado de 16 a 18, por lo que eran siete jugadores en la banca. Número que vuelve a crecer para el 2026.

Serán 20 los que podrá inscribir cada equipo en los partidos, por lo que los técnicos tendrán la chance de tener a 9 jugadores en la banca y optar a más variantes por duelo.

