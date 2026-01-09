Pablo Solari dejó una huella imborrable en Colo Colo durante los dos años que estuvo en el club. El Pibe anotó uno de los goles más importantes en la historia del Cacique, ese que fue clave para los albos no bajarán a la B en febrero del 2021.

Con este tanto el argentino generó un lazo difícil de romper con el Popular. Y ojo, que es algo recíproco, ya que así como el club chileno le tiene un cariño especial a Solari, este también guarda un amor único hacia el Cacique.

Así lo dejó en claro en charla con el programa AFA Estudio, donde en medio de sus vacaciones el atacante fue consultado por sus momentos más especiales como futbolista.

El recuerdo de Solari que emociona a Colo Colo

El atacante aseguró que “tengo dos momentos muy marcados. Uno fue en Colo Colo que hice el gol de la promoción ante Universidad de Concepción. Porque estábamos peleando el descenso. Encima fue mi primer gol profesional”.

Pablo Solari anotó 16 goles en 71 partidos con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Además, el formado en Talleres de Córdova aseguró que “el otro fueron los dos goles que le hice con River Plate a Inter en el Monumental ¿Se puede decir 2? Colo Colo y River. El Cacique por todo lo que significó en mí. Ellos apostaron en mí”.

Hoy en día Pablo Solari defiende la camiseta del Spartak Moscú en Rusia, donde en su primer año jugó 39 partidos con ocho goles y ocho asistencias en 2095 minutos de acción. ¿Tendrá en algún momento su regreso al Popular?

Los números de Pablo Solari en el Cacique

El Pibe diputó en el Popular un total de 71 partidos, en los que anotó 16 goles y dio 11 asistencias en 4.738 minutos de acción. Con los albos el atacante argentino ganó la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y fue parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2022.

