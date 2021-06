¡Insólito! Pablo Solari confiesa que no sabía que en qué puesto estaba Colo Colo cuando firmó por el club

Pablo Solari jamás imaginó que a los 19 años iba a cruzar la cordillera para llegar a Colo Colo y transformarse en héroe del equipo más popular de Chile, pero así pasó. Y hoy, el trasandino realizó importantes revelaciones respecto de su arribo al Cacique en plena lucha por el descenso.

El Pibe fue el autor del golazo que le dio vida al cuadro blanco en el partido por la promoción ante Universidad de Concepción, en el estadio Fiscal de Talca, metiéndose de lleno y sin discusión en la historia del elenco albo.

Eso sí, Solari no tenía idea alguna del complejo momento en que se estaba metiendo al firmar por Colo Colo, y así lo confesó en un muy honesto diálogo con el canal RinconFutbolero de Twitch.

"Cuando me llegó la opción no sabía en que puesto estaba Colo Colo. Fue toda una semana de charlas hasta que todo se oficializó y ahí me informé en el lugar en la tabla que estaba y la crisis que se estaba viviendo", explicó.