¡Albolocura! Pablo Solari revela que subió 10 mil seguidores en Instagram tras llegar a Colo Colo: "Sabía que el club era grande, pero me sorprendió”

Colo Colo vivió en 2020 uno de los años más duros de su larga trayectoria, luchando hasta la última fecha por no perder la categoría en el fútbol chileno por primera vez en la historia. Y en ese contexto nació un héroe: Pablo Solari, quien pese a conocer al club, se sorprendió muchísimo con su popularidad tras llegar a Chile.

El trasandino de apenas 19 años fue el autor del golazo que le dio vida al Cacique en el partido por la promoción ante Universidad de Concepción, en el estadio Fiscal de Talca, metiéndose a las páginas imborrables del club.

Hoy, algunos meses después de la hazaña, Solari conversó con el canal RinconFutbolero de Twitch, donde reveló un curioso episodio que da cuenta del enorme alcance popular de Colo Colo.

"Apenas sale que se oficializa el pase, tenía 6 mil seguidores en Instagram. Eso fue el sábado en la mañana y un par de horas más tarde ya tenía 10 mil seguidores. Una locura. Me vine el lunes y ya tenía 17 mil. Sabía que Colo Colo era grande, pero igual me sorprendió”, confesó.

El pibe agregó que “no he salido mucho por el tema de la pandemia, pero he ido al mall y la gente me muestra un cariño enorme".

De paso, Pablo Solari contó detalles de cómo se gestó su arribo a Colo Colo desde Talleres de Córdoba.

“Sentía que estaba para jugar, pero no tenía minutos en Talleres. Mi representante buscó y salió la opción de Colo Colo. Mi familia por ahí estaba con miedo, por el tema de que era otro país y todo eso. Fue lindo, porque lo tomé como un desafío. Me inspiró a que venía a un club grande, me motivó mucho”, contó.

Solari se metió en la historia dorada de Colo Colo con apenas 19 años.

Solari agregó que "cuando me llegó la opción no sabía en que puesto estaba Colo Colo. Fue toda una semana de charlas hasta que todo se oficializó y ahí me informé en el lugar en la tabla que estaba y la crisis que se estaba viviendo".

"La situación estaba complicada, pero mis compañeros me adaptaron bien al grupo”, cerró el trasandino.

Hasta ahora, el Pibe ha disputado 16 partidos con la camiseta alba, anotando un gol y entregando una asistencia, y se espera que sume más minutos una vez que regrese la temporada tras el parón por Copa América.