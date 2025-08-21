Es tendencia:
Nueva dupla interina remece Colo Colo: Valiente decisión para la visita ante Palestino

Luis Pérez y Hugo González tendrán su primer partido ante los árabes, duelo para el cual tomarán una importante decisión pensando en el once estelar.

Por Patricio Echagüe

Saldivia será marginado del duelo ante Palestino de este viernes.
Colo Colo inicia una nueva etapa en este año para el olvido tras el adiós definitivo de Jorge Almirón. Luis Pérez y Hugo González asumirán de manera interina mientras llega un nuevo entrenador, teniendo que agarrar este fierro caliente por un par de partidos.

El primero será ante Palestino en el Municipal de La Cisterna, duelo que los albos deben ganar sí o sí para comenzar a afianzarse en los puestos de copas internacionales.

Por lo mismo es que la nueva dupla interina tomará algunas decisiones pensando en comenzar con el pie derecho este ciclo. Y ojo, que hablamos incluso de mover piezas importantes a la hora de armar la formación titular.

La decisión que tomaron Pérez y González para su debut en el Cacique

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, la dupla técnica de Pérez y González decidió dejar fuera de la nómina ante Palestino a Alan Saldivia. ¿La razón? Pues estos días algo complejos tras su fallido traspaso al Houston Dinamo de la MLS.

Alan Saldivia no será considerado para la visita de Colo Colo ante Palestino. | Foto: Photosport.

Pero ojo, que el uruguayo no será el único aparte de la lista de citados, ya que tampoco dirá presente Óscar Opazo. El Torta sigue sin poder recuperarse del todo de sus molestias físicas, razón por la cual estará marginado de esta visita a La Cisterna.

Así las cosas, con la baja de Sebastián Vegas, es casi un hecho que la dupla de centrales para enfrentara los árabes estará compuesta por Emiliano Amor y Jonathan Villagra. También está la opción de que juegue Nicolás Suárez como titular, aunque se ve como algo menos probable.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Palestino?

Albos y árabes se verán las caras este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

