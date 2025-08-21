A menos de 24 horas de oficializada la salida de Jorge Almirón de la banca alba, Colo Colo recibió un duro portazo de parte de su principal candidato a suceder al ex Boca, Juan Pablo Vojvoda.

Ayer se habló y hoy se concretó. El ex DT de Fortaleza y principal candidato a la banca alba, al ser del gusto de Aníbal Mosa, finalmente, no llegará a Macul y desde Brasil adelantan que Santos, elenco que tiene entre sus filas a Neymar, tiene listo al trasandino.

El medio Bolavip de Brasil, incluso fue más allá y junto con adelantar que Vojvoda será anunciado en las próximas horas de este jueves 21 de agosto, indicó que el ex técnico de Unión La Calera incluso ya aprobó a su primer fichaje en el “Peixe”, el mediocampista, Santiago González, proveniente de Tigre, Argentina.

Los candidatos que siguen en carrera por la banca alba:

Tras la confirmación de Vojvoda en la banca del Santos de Brasil, Colo Colo deberá seguir buscando técnico y las opciones cada vez son menos.

Ya descartadas las opciones de Vojvoda, Héctor Tapia e incluso de Claudio Borghi, siguen en competencia los nombres de Gustavo Quinteros, quien de todas formas buscaría permanecer en el exterior, además de Pablo Guede, recientemente desvinculado en México, y Pablo “Vitamina” Sánchez, ex DT de varios clubes chilenos, quien estuvo cerca de la UC y actualmente se encuentra libre tras su paso por LDU de Quito.

Sin Vojvoda en competencia, estos son los nombres trascendidos para nuevo DT de Colo Colo. (Foto: Photosport)

De todas formas, Aníbal Mosa ya lo confirmó y la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez se mantendrá al cargo hasta el Superclásico con la Universidad de Chile, es decir, el domingo 31 de agosto e incluso se podría extender hasta el duelo con Deportes Iquique el fin de semana del 14 de septiembre, última jornada previo al inicio del receso por el Mundial sub 20.