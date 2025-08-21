Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo se queda sin candidato: El DT favorito de Mosa tiene nuevo club en Brasil

A menos de 24 horas de oficializada la salida de Almirón, Colo Colo pierde a su principal candidato a sucederlo.

Por Franco Abatte

Aníbal Mosa perdió a su favorito para la banca alba.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTAníbal Mosa perdió a su favorito para la banca alba.

A menos de 24 horas de oficializada la salida de Jorge Almirón de la banca alba, Colo Colo recibió un duro portazo de parte de su principal candidato a suceder al ex Boca, Juan Pablo Vojvoda.

Ayer se habló y hoy se concretó. El ex DT de Fortaleza y principal candidato a la banca alba, al ser del gusto de Aníbal Mosa, finalmente, no llegará a Macul y desde Brasil adelantan que Santos, elenco que tiene entre sus filas a Neymar, tiene listo al trasandino.

El medio Bolavip de Brasil, incluso fue más allá y junto con adelantar que Vojvoda será anunciado en las próximas horas de este jueves 21 de agosto, indicó que el ex técnico de Unión La Calera incluso ya aprobó a su primer fichaje en el “Peixe, el mediocampista, Santiago González, proveniente de Tigre, Argentina.

Fue referente de Colo Colo, viene de ser despedido y ahora lo postulan como reemplazante de Almirón: “Tiene carácter para…”

ver también

Fue referente de Colo Colo, viene de ser despedido y ahora lo postulan como reemplazante de Almirón: “Tiene carácter para…”

Los candidatos que siguen en carrera por la banca alba:

Tras la confirmación de Vojvoda en la banca del Santos de Brasil, Colo Colo deberá seguir buscando técnico y las opciones cada vez son menos.

Ya descartadas las opciones de Vojvoda, Héctor Tapia e incluso de Claudio Borghi, siguen en competencia los nombres de Gustavo Quinteros, quien de todas formas buscaría permanecer en el exterior, además de Pablo Guede, recientemente desvinculado en México, y Pablo “Vitamina” Sánchez, ex DT de varios clubes chilenos, quien estuvo cerca de la UC y actualmente se encuentra libre tras su paso por LDU de Quito.

Sin Vojvoda en competencia, estos son los nombres trascendidos para nuevo DT de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Sin Vojvoda en competencia, estos son los nombres trascendidos para nuevo DT de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Publicidad

De todas formas, Aníbal Mosa ya lo confirmó y la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez se mantendrá al cargo hasta el Superclásico con la Universidad de Chile, es decir, el domingo 31 de agosto e incluso se podría extender hasta el duelo con Deportes Iquique el fin de semana del 14 de septiembre, última jornada previo al inicio del receso por el Mundial sub 20.

Lee también
Favorito para reemplazar a Almirón a un paso de caerse
Colo Colo

Favorito para reemplazar a Almirón a un paso de caerse

¿Portazo a Colo Colo? Gigante de Brasil busca a Vojvoda
Colo Colo

¿Portazo a Colo Colo? Gigante de Brasil busca a Vojvoda

Estudió medicina, es bielsista y el principal DT para Colo Colo
Colo Colo

Estudió medicina, es bielsista y el principal DT para Colo Colo

Los dos clubes que van detrás del otro chileno del Real Betis
Chile

Los dos clubes que van detrás del otro chileno del Real Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo