A pesar de que hace un tiempo que se hizo un nombre en Brasil, el argentino Juan Pablo Vojvoda emergió como una seductora opción para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo. De hecho, es el principal favorito que tiene el presidente de Blanco y Negro.

Sí: las fichas de Aníbal Mosa para tomar las riendas del plantel albo son para Vojvoda, quien estuvo durante cuatro años en el Fortaleza, donde dirigió más de 300 partidos. Con aquel registro, es el DT que más partidos entrenó en la historia del León de Pici, donde tuvo dos encuentros cercanos con el Eterno Campeón.

Tanto en la Copa Libertadores 2022, cuando el equipo era dirigido por Gustavo Quinteros, como en 2024 bajo la tutela de Jorge Almirón, Fortaleza resultó como un verdugo colocolino. En el currículum de Vojvoda también figura haber sido subcampeón del fútbol chileno con Unión La Calera.

Almirón saluda a Vojvoda. Mosa sueña con que él sea el nuevo DT albo. (Felipe Zanca/Photosport)-

Pues bien, con ese cartel en su espalda, el trasandino apareció como un atractivo candidato a dirigir el Santos de Brasil, que todavía vive una turbulencia tras la paliza por 6-0 sufrida en casa ante el Vasco da Gama. Eso le costó el puesto a Cléber Xavier. Y uno de los estrategos que contactó la plana mayor del Peixe fue Vojvoda.

Pero la respuesta que entregó Vojvoda, según el reporte de Bolavip Brasil, fue un portazo gigante que resonó con fuerza hasta en el estadio Monumental. Y derribó el principal sueño de Mosa para dejar atrás la estela dejada por el desgastado ciclo de Almirón.

Santos de Brasil sondea a Vojvoda y su reacción fue un golpazo para Colo Colo

Juan Pablo Vojvoda tuvo algún contacto con el Santos de Brasil mediante su agente, quien seguramente también el teléfono listo para recibir algún mensaje y/o llamado desde Colo Colo. Eso pensaba la directiva del Peixe, que también tiene a Jorge Sampaoli entre sus candidatos.

Es más, el Santos ni siquiera pudo poner las condiciones sobre la mesa de Christian Bragarnik, quien representa a Vojvoda a la vez que es uno de los propietarios de O’Higgins de Rancagua y dueño del Elche de la primera división española.

“No hablaron de posibles refuerzos, tiempo de contrato ni sueldo. Vojvoda comunicó que no quiere asumir un desafío en algún club durante 2025 para dedicarse a los estudios y pasar más tiempo con su familia”, aseguró el citado medio. El DT tiene 50 años. Por ende, siente que hay margen a su favor para tomar un respiro.

Juan Pablo Vojvoda también enfrentó a Palestino con el Fortaleza de Brasil. (Jorge Loyola/Photosport).

Un palazo a las aspiraciones de Mosa en este ámbito. Todo indica que el empresario de origen sirio deberá tachar la opción que más le gusta, aunque en el fútbol y la vida, dicen que la peor gestión es la que no se hace. ¿Tendrá el presidente de Blanco y Negro los argumentos suficientes para convencerlo como cuando sedujo a Claudio Aquino? El tiempo dirá…