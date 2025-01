Si hay un club que ha dado que hablar en el mercado de pases del fútbol chileno para el 2025, ese es Colo Colo. En el año de su centenario, el Cacique ha hecho tremendos esfuerzos económicos para armar un equipazo y así pelear por todo, pero especialmente por la Copa Libertadores.

Salomón Rodríguez, Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón y Claudio Aquino son los refuerzos que ha asegurado el Eterno Campeón hasta ahora. Y el último de los nombrados llega con un tremendo cartel tras ser elegido el mejor jugador del torneo argentino en 2024. Eso pudo significar que de todo el mundo lo buscaran, pero Aníbal Mosa se adelantó como nunca.

El mandamás del Cacique reveló detalles de lo que fue la negociación con el nuevo 10 de Jorge Almirón. Ahí, para sorpresa de los hinchas, aseguró que lo convenció en tan sólo un día.

Aníbal Mosa: de su admiración por Florentino Pérez y la corta negociación con Claudio Aquino

Aníbal Mosa ha sido clave en el mercado de pases de Colo Colo esta temporada. El mandamás albo ha negociado directamente con los jugadores para convencerlos de llegar al Cacique, lo que le ha dado resultados y por lo que se ha ganado el apodo de “Florentino Mosa”.

Aníbal Mosa reconoció que admira a Florentino Pérez y explicó cómo convenció en 24 horas a Claudio Aquino. Foto: Photosport/Getty Images.

Esto le causa gracia y lo llevó a revelar su admiración por el presidente del Real Madrid. En conversación con Mega Deportes, el hombre al mando de Blanco y Negro reconoció que su par de los Merengues “es un referente. Hay que ver dónde tiene al Real“.

Pero tras ello, Aníbal Mosa entraría en los detalles de la negociación con Claudio Aquino. Al hablar sobre las tratativas que ha realizado, remarcó que han sido “largas, muchas horas. A veces tienen que ser dos o tres reuniones“.

Ahí entró de lleno en el caso del 10 de Colo Colo. “No son cortos, este tipo de jugadores no los convences en un día. A Aquino sí lo convencí en un día porque fui a Argentina el 22 en la noche, me junté con él y lo cerré“, dijo inflando el pecho.

Aunque más allá de que las cosas le han resultado, también han existido críticas a su gestión. La marginación de Daniel Morón en las tratativas y los palos de Alfredo Stöhwing en representación del Bloque Vial han empañado su proceso hasta ahora.

Aníbal Mosa ha conseguido darle en el gusto a Jorge Almirón con los refuerzos para Colo Colo en 2025. El técnico tiene a todos los jugadores que ha pedido, por lo que resta esperar ver si es que responde con resultados históricos para un club que quiere celebrar su centenario en grande.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en la última temporada?

Claudio Aquino firmó como refuerzo de Colo Colo gracias a sus 51 partidos oficiales en total disputados en la última temporada con Vélez. En ellos anotó 12 goles, aportó con 10 asistencias y alcanzó los 3.993 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo trabaja con todo su plantel para lo que será el estreno en la temporada 2025. El Cacique jugará su primer partido oficial este 30 de enero desde las 20:00 horas, cuando enfrente a Deportes Limache por la Copa Chile.