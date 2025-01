ver también "Tíralo afuera por favor": El día en que el "verdugo" Tomás Alarcón mandó a Colo Colo a la promoción

Después de semanas de rumores, este miércoles Colo Colo sorprendió a todos en el mercado de pases del fútbol chileno para 2025. El Cacique confirmó la llegada de tres jugadores de una, alcanzando cinco refuerzos para esta temporada.

Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas y Tomás Alarcón se sumaron a Claudio Aquino y Salomón Rodríguez como incorporaciones para el plantel de Jorge Almirón. La inversión es importante y, para muchos, parecían cerrar las cosas para el Eterno Campeón. Sin embargo, Aníbal Mosa dejó en claro que no es así.

En un evento esta tarde en el Estadio Monumental, el presidente de Blanco y Negro se refirió a los refuerzos que llegaron. Ahí, el mandamás albo reveló que habrá una reunión con el DT del Cacique y puede haber más novedades sobre nuevas caras.

Aníbal Mosa avisa que el mercado de fichajes no está cerrado para Colo Colo

Aníbal Mosa habló en el Estadio Monumental sobre los nuevos refuerzos para el 2025 que llegaron a Colo Colo este miércoles. “Estamos contentos, hemos aprobado a Felipe Méndez y Tomás Alarcón, Vegas ya estaba aprobado. Solucionamos unos temas con Monterrey y tenemos tres refuerzos para el cuerpo técnico”.

Aníbal Mosa avisó que Colo Colo no ha terminado en el mercado de fichajes. Foto: Photosport.

El presidente de Blanco y Negro explicó cómo es que han ido trabajando para el gran mercado que han hecho hasta ahora. “El plan de trabajo que hemos diseñado con Jorge, Morón y la gerencia es ir paso a paso. Fuimos por el arquero, el 10 y el puntero. Tenemos las tres plazas bien cubiertas. Después un central zurdo que lo estamos solucionando de buena manera con Sebastián. Nos pidió dotar el medio para tener recambio, posibilidades de jugar de otra manera con tres campeonatos que afrontar“.

Publicidad

Publicidad

Pero fue ahí que Aníbal Mosa sorprendió al revelar que habrá una reunión con Almirón para ver si le falta algo más. “Hoy con cinco incorporaciones nos sentaremos a conversar con Jorge para ver cómo ve y siente el equipo. Ya ha tenido a Salomón y Claudio entrenando, así que nos sentaremos a conversar mañana”. De hecho, el mandamás albo remarcó que el plantel “no está cerrado, queremos escuchar al técnico para mejorar al equipo“.

Según se supo en las últimas horas, el DT de Colo Colo pidió un reemplazante para Maximiliano Falcón, a lo que el presidente de Blanco y Negro le hizo frente. “Puede ser, si nosotros en la conversación con el técnico definimos ir a buscar otro central, tenemos plaza de extranjero y nacional. Puede ser cualquiera“.

ver también "No vuelve si...": Aníbal Mosa y Colo Colo sepultan un retorno de Maximiliano Falcón

“Es una alternativa, siempre es importante tener una cartita bajo la manga para saber qué puede pasar. Lo de Falcón nadie se imaginó que iba a pasar como pasó, así que creemos importante tener una carta bajo la manga por lesiones o cualquier cosa“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Aníbal Mosa no se detuvo y sacó pecho por el mercado. “Tenemos gran parte del trabajo hecho, se fueron 5 o 6 jugadores, de los que 2 eran titulares. Hoy traemos cinco que van a pelear la titularidad. Yo, el directorio, la comisión fútbol, el técnico, todos estamos contentos con el mercado que hemos hecho. Yo siempre he dicho que no es fácil traer jugadores a Colo Colo, yo no quiero traer a cualquiera“.

Finalmente, enfatizó en que la idea es que con esto, el gran desafío del centenario se pueda pelear. “La Libertadores es nuestro objetivo. Los Colocolinos tenemos muchas estrellas, Copa Chile y otras cosas, pero somos un equipo grande que tiene que pelear la Libertadores“.

Encuesta¿Dónde debe buscar más refuerzos Colo Colo? ¿Dónde debe buscar más refuerzos Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de la suspendida Supercopa y piensa en su próximo desafío. A la espera de la aprobación para un amistoso este fin de semana, el Cacique tiene la mira puesta en su debut en la Copa Chile el 30 de enero desde las 20:00 horas ante Deportes Limache.

ver también ¿En Santiago? Mosa revela conversaciones para que Colo Colo y la U jueguen la Supercopa

¿Cuándo comienza el Campeonato Nacional 2025?

Colo Colo tendrá que esperar algunas semanas más para comenzar su defensa del título del Campeonato Nacional. El torneo 2025 arrancará el fin de semanas del 15 y 16 de febrero, con programación aún por definir.