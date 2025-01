Era el Día de los Enamorados, pero aquel 14 de febrero de 2021 fue una pesadilla para Colo Colo. En los descuentos, O’Higgins de Rancagua le empataba 1-1 en un partido imposible y los mandaba a jugar la promoción.

Y el día más oscuro en la historia alba tuvo un culpable: Tomás Alarcón. El canterano celeste ya es oficialmente refuerzo del Cacique, donde el año pasado recordó aquella jornada en El Teniente.

Arribado desde el Cádiz de España, el volante de 26 años comentó los detalles el año pasado sobre esa tarde de domingo en Rancagua, donde hasta le pidieron tirar el penal afuera en Colo Colo.

Alarcón y el día en que sepultó a Colo Colo

En diálogo con la revisa Dieciéis, el nacido en O’Higgins reveló el diálogo con amigos albos y también con el meta Brayan Cortés previo al penal. Finalmente terminó convirtiendo y mandando a Colo Colo a jugar Promoción ante la U. de Concepción.

“Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección”, dijo el nuevo refuerzo albo para este año 2025.

Es más, el ex hombre del Cádiz reveló que en el Cacique “uno me dijo ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”.

“Se me acerca Brayan (Cortés) y con él en la selección nos quedábamos siempre a patear penales. Yo le decía ‘el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar”.

Tras ello, el meta albo lo “toreó” según relata Alarcón y “me dijo ‘acuérdate hue… que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio fuerte, no me iba a arriesgar con él”, cerró.

