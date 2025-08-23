Una noche de contrastes fue la que vivió el argentino Fernando Zampedri en el histórico primer partido que Universidad Católica disputó en el Claro Arena. Pues si bien inscribió su nombre en la historia del nuevo recinto, hizo un gigantesco sacrificio físico.

A los cinco minutos del juego ante Unión Española, tras un pique por el sector izquierdo del ataque, sintió un fuerte pinchazo en su pierna derecha, que obligó al staff médico a realizar un tratamiento express y ponerle una venda para que siguiera en la cancha.

Acto seguido, Zampedri anotó el histórico primer gol de Católica en el Claro Arena. El sacrificio valió la pena, pues se mantuvo en cancha durante 62 minutos, tras lo cual salió para dejar su lugar a Juan Francisco Rossel. Sin embargo, encendió las alertas tras el juego.

El sacrificio de Zampedri para hacer historia en Católica

En conversación con TNT Sports, el “Toro de Chajarí” reconoció que “siento que me desgarré“, para luego lanzar un “¡estoy rápido eh!” y posteriormente explicar lo que ocurrió. “Cuando pico, siento el pinchazo en el isquiotibial, la pierna me quedó en el aire. Intenté seguir, me molestaba mucho, pero quería hacer el gol y se dio”.

Además, Zampedri agregó sobre su lesión que “me asusté porque nunca me había pasado esto en mi carrera, pero esto es parte del fútbol, puede pasar, así que ahora sólo queda recuperarse. Estaba convencido y seguí igual“, descartándose del próximo juego de Católica antes del receso por fecha FIFA.

Sobre su constante relación con la historia de Los Cruzados, el “Toro” manifestó que “es increíble lo que estoy viviendo, le agradezco a Dios, a mi familia, a esta hinchada que me apoya un montón, con el cariño de la gente, eso es muchísimo y me puedo brindar al 100 por ciento”.

Los números del “Toro” en este 2025

En lo que va de la presente temporada, Fernando Zampedri registra hasta el momento 11 goles en Liga de Primera, donde es su actual máximo artillero, además de dos goles en Copa Chile y Sudamericana para un total de 13 con dos asistencias en 2.006 minutos en cancha durante 23 juegos.

¿Cuál es el próximo juego de Los Cruzados?

Por la fecha 22 en Liga de Primera, la última antes del receso por fecha FIFA y seguramente sin Fernando Zampedri, Universidad Católica jugará su segundo juego como local en el Claro Arena, cuando el próximo sábado 30 de agosto reciban a Cobresal desde las 17:30 horas.

