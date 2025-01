Colo Colo le puso fin a una teleserie que no se esperaba y que lo obliga a despedirse de uno de sus máximos referentes en el último tiempo. Maximiliano Falcón concretó su forzada salida del Cacique para irse a la MLS.

El Inter Miami de Lionel Messi vino a buscar al Peluca y el jugador optó por no presentarse a la pretemporada a pesar de tener contrato. Una situación que no cayó bien y que llevó este miércoles a Aníbal Mosa a darle un portazo ante un posible retorno en el futuro.

Y es que en su despedida el defensor dejó abierta la opción de volver en unos años más, algo que generó todo un debate. A él se sumó el mandamás albo, quien dejó más que clara su postura.

Aníbal Mosa le hace la cruz a Maximiliano Falcón en Colo Colo

La forma en la que Maximiliano Falcón decidió irse de Colo Colo ha generado un quiebre que, tal parece, no tiene forma de repararse. La dirigencia, sus compañeros y los hinchas están molestos con el Peluca por la actitud que tomó, más allá de llorar arrepentido en televisión.

Aníbal Mosa confirmó estar dolido con Maximiliano Falcón por su salida de Colo Colo. Foto: Photosport.

Si quedaban dudas de ellos, este miércoles Aníbal Mosa se encargó de dejarlas muy claras. En conversación con TNT Sports, el presidente de Blanco y Negro aseguró que el zaguero no tiene opción alguna de volver en el futuro.

“El fútbol es tan dinámico que trato de no tener rencor con nadie, trato de ser una persona que no me guardo nada ni me echo karma encima“, comenzó señalando. “Si me lo preguntan hoy, yo diría que no vuelve si yo estoy de presidente“.

Aunque luego Aníbal Mosa dejaría una pequeña ventana, aunque remarcando que están molestos. “Si me lo preguntan en un año más o dos, respondería en ese momento, pero yo y la hinchada quedamos dolidos con Falcón. Muy dolidos“.

Esto no hace más que demostrar que en el Eterno Campeón terminaron muy agotados de lo que fue el lío que generó el zaguero. La forma, su actitud y el problema que genera en la planificación no cayeron nada de bien en Uruguay.

Maximiliano Falcón pasó de ser uno de los jugadores más queridos a uno que se va casi con un desprecio a la altura de lo de Juan Martín Lucero. El Peluca tendrá que hacer mucho mérito para volver a ganarse a los hinchas de Colo Colo, quienes sufren su adiós tan forzado.

¿Cuáles fueron los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo?

Maximiliano Falcón dejó Colo Colo tras disputar un total de 158 partidos oficiales en todo su paso por Chile. Marcó 8 goles, dio 2 asistencias y alcanzó los 13.525 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras su participación en la Serie Río de La Plata, Colo Colo vuelve a Chile para su último amistoso antes del inicio oficial de la temporada 2025. El próximo sábado 18 de enero desde las 19:00 horas el Cacique recibirá a Racing de Avellaneda en el Estadio Monumental.