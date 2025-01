"Me duele": Maximiliano Falcón rompe en llanto en su adiós a Colo Colo

Una de las grandes teleseries del mercado de pases del fútbol chileno ha llegado a su final. Este martes, Colo Colo confirmó la salida de Maximiliano Falcón al Inter Miami de Lionel Messi después de días de polémicas.

Luego de declararse en rebeldía y de generarle un tremendo problema a Jorge Almirón, el Peluca concretó su adiós al Cacique para ir a jugar con su ídolo. Una situación que ha generado una ola de críticas en su contra y por las que esta tarde decisión sacar la voz al punto de emocionarse hasta las lágrimas.

Maximiliano Falcón llora en su despedida de Colo Colo

Maximiliano Falcón rompió su silencio y conversó con Daniel Arrieta en las pantallas de TNT Sports. El Peluca hizo su mea culpa tras la polémica salida de Colo Colo, reconociendo que no estuvo bien lo que hizo.

“Antes no había hablado ni dicho nada porque había una negociación de por medio. Es un sueño en lo personal lo que estoy viviendo. Me hubiese gustado que fuera de otra manera porque la decisión que tomo de no presentarse en la pretemporada sé que fue equivocada. Pido disculpas, pero en ese momento que no me presento, fue la manera que pensé para meter algo más de presión“, comenzó explicando.

Maximiliano Falcón se va de Colo Colo con pena por la forma en que negoció su paso al Inter Miami. Foto: Photosport.

Maximiliano Falcón no se quedó ahí y enfatizó en que “lamentablemente más allá de que había una acuerdo, uno no se espera lo que pasa en el fútbol porque es sorpresivo. La oferta llega, seduce a cualquier jugador que no tenga una carrera terminada, es un crecimiento muy importante y lo tomé de esa manera”.

“La forma en que lo hice no fue lo mejor, pero en ese momento que presentamos la oferta, que ya era buena, la directiva me dijo que por 3 millones de dólares me dejaban ir. La mitad que tiene Colo Colo es un palo y medio, así que me iría sin problemas. Eso fue cuando hablamos en aquel momento, cuando conversamos de renovación el año pasado. Llegada la oferta superaba ese 1.5 y me encontré con que no me iba a ir por esa plata, que yo era importante para el club y ahí la negociación terminó en esto”, complementó.

Maximiliano Falcón además dio a conocer que las ofertas que había en la mesa cumplían lo que quería el club, incluso antes que llegara el Inter Miami. “A mí me hacen llegar la noticia de que eran 3.5 por la mitad. Ahí empezó la negociación, no pensé que sería un número tan alto. Con mi insistencia ellos fueron bajando el precio hasta lo que llegamos ahora, que creo que es un muy buen dinero para el club“.

Además, el Peluca aprovechó de dedicarle palabras a Aníbal Mosa, con quien negoció de forma directa. “Fue el que siempre me llamó, estuvo en contacto conmigo y el que llevó a cabo el tema en las reuniones que ya saben“.

Fue tras ello que Maximiliano Falcón se emocionó hasta las lágrimas por cómo queda con los hinchas de Colo Colo. “Lo que me da mucha pena es el tema de la gente, porque me hubiese gustado irme de otra manera. Me duele. Yo no quería que pase eso“, dijo en medio del llanto. “Me considero un hincha más del club y quiero que la gente lo entienda de ese lado, que es un sueño para mí. La decisión que tomé fue incorrecta y no me queda más nada que pedir disculpas a la gente”.

El uruguayo también dejó en claro que su renovación no era el tema por el que se declaró en rebeldía. “Nunca hubo una jugarreta de pedir aumento. Cunado llegó la oferta, me impacta. A cualquiera le seduciría. Cuando dije que en Colo Colo encontré mi lugar es verdad. Me bancaron mil, la gente, la dirigencia. Esas expulsiones infantiles, con el tiempo fui mejorando, tenía pocas faltas. Me ayudaron en eso y siempre estaré agradecido”.

“El tema es que la gente entienda que es un sueño para mí, no es un adiós definitivo. Quizás no vuelvo al club, pero se ganaron un hincha y siempre desearles lo mejor al club, al hincha con ese sueño que tienen pendiente de la segunda. El que me pueda entender, que lo haga y el que no, que crea que lo hago por plata, aquí estoy para dar la cara como siempre lo hice. No hay mucho más que agregar”, añadió.

Maximiliano Falcón y su mea culpa por la forma en que se va de Colo Colo

Maximiliano Falcón no se detuvo y abordó cómo fue que decidió declararse en rebeldía para forzar su salida de Colo Colo. “Cuando viajé y me enteré de la plata que pedía, ahí tomé la decisión. Fue antes de ir, no sé si el 30 de diciembre, senté en el fondo y dije que de alguna manera tenía que meter presión o como le quieran llamar porque no quería perder la oportunidad. Y lo entiendo, quizás como dirigente, si tienes un jugador importante con el que cuentas para el centenario, que te peguen este bombazo es difícil”.

“Si encuentran a uno mejor que yo, es una cosa de opiniones, pero es difícil hacer los procesos en el fútbol. Nos costó un mes en llegar a acuerdo y, por suerte el club se queda con una muy buena plata para negociar el año que se le viene, es difícil”, agregó.

Las críticas que generó su caso no lo dejaron indiferente. “Es difícil no consumir redes, lamentablemente sufre la familia también, pero son contados con los dedos, no es toda la gente. He visto comentarios de que me desean lo mejor, que vine en el peor momento, pero me duele cómo se dio. Era lindo que fuera de otra manera, pero quería hablar y que lo vea todo Chile para pedir disculpas. Uno siempre va aprendiendo y tomé la decisión porque sentí que en ese momento me iban a dar más bolilla por el tema”.

Maximiliano Falcón asumió que no estuvo bien su actuar. “Es lo único de lo que me arrepiento, porque por el club di todo. En cuatro o cinco años jugué más de 150 partidos, traté de estar siempre a la orden, nunca me lesioné. De mi lado estuvo todo para sumarle al club. Si me faltó o alguien esperaba más, di todo. Quiero irme tranquilo, sabiendo que me disculpé aunque no me entienda la mayoría”.

“Es una falta grave, yo soy consciente de ello. Ahora más tarde iré a conversar, tratar de despedirme de ellos y pedirles disculpas de frente porque, más allá de que la gente se equivoca, uno va de frente a pedir disculpas. El que no me entienda, todo bien y el que lo haga, buenísimo. Con todo lo que se juega este año, por ahí se retrasan refuerzos. Yo también me siento culpable de que como estaban con mi tema, dejaban cosas de lado que son importantes para el club, pero siempre lo hice por seguir un sueño, cumplir metas de chico y que uno no se llega ni a imaginar”, insistió.

El Peluca remarcó que “la pasé horrible por el estrés que se genera, uno no va a redes sociales pero lo que dicen también por no tener toda la información, se habló de que eran sólo 800 para Colo Colo y ellos invirtieron 600, 200 no era negocio. Quería decir todos los días que no era así, pero había que respetar los tiempos”.

Finalmente, dedicó palabras a los hinchas. “De mi parte, ya entendieron mi versión. Desearles siempre lo mejor como ustedes a mí, el cariño que me brindaron a mí y mi familia es impagable. Algunos sabrán entender y otros no, pero es por un sueño. Espero que sigan ganando cosas, es el club más grande de Chile por destrozo y espero se cumpla ese objetivo este año. Estaré mirando los partidos y deseando lo mejor, los quiero mucho y no es un adiós definitivo. Si se dan las cosas del fútbol, visitar el Monumental porque se ganaron un hincha más”.

¿Cuáles fueron los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo?

Maximiliano Falcón se va de Colo Colo dejando un total de 158 partidos oficiales disputados en todo su paso por Chile. En ellos marcó 8 goles, dio 2 asistencias y alcanzó los 13.525 minutos dentro del campo de juego.

