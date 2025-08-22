Quien llegara como uno de los fichajes más importantes en los últimos años sigue sin rendir como se esperaba. Claudio Aquino está en deuda con Colo Colo y este viernes sumó una jornada más sin poder explotar.

Esta tarde el Cacique sumó un empate sin goles ante Palestino en la Liga de Primera, con una situación particular para el 10. En el descanso, el técnico interino Hugo González decidió sacarlo del equipo y lo sentó en la banca, lo que de inmediato instaló dudas.

En redes sociales los hinchas comenzaron a especular con una lesión mientras otros apuntaban a su bajo nivel. Es por ello que el DT del Eterno Campeón decidió sacar la voz para explicar por qué lo sacó de la cancha.

No tenía molestias: la razón de Hugo González para sacar a Claudio Aquino en Colo Colo

Pese a que se especuló con un problema físico, lo cierto es que Claudio Aquino dejó la cancha por rendimiento y estrategia. Hugo González, DT interino de Colo Colo, habló en conferencia de prensa y dio sus motivos para sacar al 10.

Claudio Aquino sigue en deuda en Colo Colo y ante Palestino apenas jugó 45 minutos. Foto: Photosport.

Con un pobre nivel mostrado en el primer tiempo, donde Palestino tuvo claras opciones de ponerse en ventaja y no lo hizo gracias a Fernando De Paul, el volante se fue a la banca. Eso sí, esto no fue la razón por la que el entrenador albo lo reemplazó.

“Fue por un tema táctico. Necesitábamos más marca en el mediocampo, porque nos complicaban con (Ariel) Martínez y (Joe) Abrigo“, explicó el estratega interino en conferencia de prensa post partido.

En esa misma línea, destacó que el ingreso de Víctor Felipe Méndez afirmó al mediocampo después de un primer tiempo para el olvido. “Tenían ellos superioridad numérica y quisimos equiparar las marcas. Pudimos sacar adelante esa parte táctica“.

Eso sí, el argentino llegó al Estadio Monumental siendo el mejor del fútbol de su país, pero en Chile no lo ha demostrado. Hasta ahora su rendimiento sigue dejando dudas y se le viene un partido clave como el Superclásico para mejorar.

Claudio Aquino apenas sumó 45 minutos esta tarde y los hinchas de Colo Colo siguen molestos por su nivel. El 10 parece estar sufriendo la maldición de quienes han portado esa camiseta en los últimos años y deja más dudas que certezas en un equipo que necesita salir de su crisis.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino esta temporada?

Con su actuación ante Palestino, Claudio Aquino ha logrado disputar un total de 32 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.400 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo con la U?

Claudio Aquino tendrá que tratar de mejorar su nivel si quiere ayudar a Colo Colo en el Superclásico con la U. El Cacique recibirá al Romántico Viajero este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

