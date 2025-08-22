Colo Colo sufre por todos lados pese a que ya se fue Jorge Almirón. Este viernes el Cacique abrió la fecha de la Liga de Primera lamentando un empate sin goles con Palestino que no le sirve de nada y en el que, además, perdió una figura para el Superclásico.

Y es que como si su mal momento y juego no fuera suficiente, la próxima semana el Eterno Campeón recibe a la U de Chile en el Estadio Monumental. Para dicho encuentro, esta tarde tenía varias figuras en capilla y una de ellas cayó: Emiliano Amor.

El zaguero debía cuidarse si es que quería estar en la cancha. No obstante, una jugada que los hinchas ya discuten y mucho en redes sociales lo termina dejando al margen de un duelo que puede ser vital.

Emiliano Amor se pierde el Superclásico, pero celebra un retorno

Colo Colo no podrá contar con Emiliano Amor para el Superclásico ante la U la próxima semana. El zaguero queda al margen del encuentro debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Emiliano Amor fue amonestado y se queda afuera del Superclásico entre Colo Colo y la U. Foto: Photosport.

El defensor era, junto con Claudio Aquino, los dos jugadores que estaban en capilla para el choque con el Bulla. Siendo un pilar en el nuevo esquema de Hugo González y Luis Pérez, los técnicos interinos rogaban que no le pasara nada, pero lamentablemente ocurrió.

Fue al minuto 73′ cuando Emiliano Amor cometió una infracción que el juez no le perdonó. Mostrándole la tarjeta amarilla, llegó a las 5 esta temporada en la Liga de Primera y se baja automáticamente del Superclásico con la U.

Eso sí, la buena noticia es que en ese encuentro debería volver su reemplazante natural. Alan Saldivia no estuvo a disposición debido a problemas físicos pero se prepara para volver a la acción ante el Romántico Viajero.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que planificará la dupla técnica del Eterno Campeón para ese encuentro. Cabe recordar que también están Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez, sumados a Jonathan Villagra que fue estelar en esta jornada.

Emiliano Amor se queda afuera del Superclásico ante la U y Colo Colo sufre una baja clave. El Cacique tendrá que ir a buscar tres puntos ante su archirrival sin uno de sus pilares y en medio de una crisis que parece no tener final.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor esta temporada?

Con su actuación ante Palestino, Emiliano Amor llegó a un total de 20 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 1.254 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Emiliano Amor tendrá que mirar como un hincha más el Superclásico entre Colo Colo y la U. El Cacique recibe al Bulla en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

