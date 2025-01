El fútbol chileno vive días claves para saber si finalmente podrá iniciar la temporada 2025. El paro del Sifup ha puesto en jaque a una ANFP que intentó apagar el fuego con bencina y debió quedar prácticamente al margen de las negociaciones.

Esta semana han sido presidentes de clubes, liderados por Aníbal Mosa, quienes han llegado hasta la Dirección del Trabajo para llegar a acuerdos. Una situación sacude el proceso de un Pablo Milad que, además de sumar un nuevo problema, ha perdido todo el piso.

Su postura ha sido tan radical respecto al tema, que el mandamás de Colo Colo lo echó al agua. Y es que este miércoles y luego de la larga reunión del martes, reveló que el hombre al mando de la ANFP no le ha preguntado nada sobre avances o algo de lo ocurrido en los últimos días.

Aníbal Mosa revela que Pablo Milad no le ha consultado nada sobre negociaciones con el Sifup

Pablo Milad ha quedado al margen de las negociaciones entre con el Sifup en la Dirección del Trabajo. El presidente de la ANFP no ha sido parte de la mediación en la Dirección del Trabajo y, al parecer, no está ni interesado ya que no ha preguntado nada al respecto.

Aníbal Mosa dijo que Pablo Milad ni le ha preguntado por las negociaciones con el Sifup, ratificando su marginación total del tema. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo reveló este miércoles Aníbal Mosa, quien se refirió a lo que han sido las tratativas para llegar a un acuerdo y así iniciar la temporada 2025. “No he hablado con Pablo. Saben que estamos con otros presidentes de clubes ayudando para encontrar una solución con el Sifup y la ANFP“.

De hecho, el mandamás de Colo Colo remarcó que es otra persona de la entidad la que ha estado presente. “He conversado con el secretario general, manifestándole que la mejor alternativa es que se haga un partido ida y vuelta, que cada uno juegue con su hinchada“.

Para Aníbal Mosa, más allá de las amenazas que realizó la Garra Blanca días atrás, los hinchas no pueden quedar fuera de la Supercopa de Chile. “No las podemos dejar afuera”.

Finalmente, remarcó que no hay ningún plazo establecido para jugar el partido, pero insistió en que las barras deben estar. “No hay una fecha y la organización debe partir por tomar en cuenta a los hinchas“.

El Sifup y la ANFP intentan llegar a acuerdos para terminar con el paro, lo que permitiría iniciar la temporada 2025. Pablo Milad no ha dado ninguna declaración al respecto y ha optado por el silencio mientras el fútbol chileno, del que es presidente, se cae a pedazos.

¿Cuándo se puede jugar la Supercopa?

Con la suspensión del partido, la ANFP tiene un tremendo dolor de cabeza para encontrarle una nueva fecha a la Supercopa. Con la programación de la Copa Chile, el Campeonato Nacional y las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo puede llevarse a cabo recién entre mayo y junio.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera por un permiso para jugar un amistoso, pero mientras está enfocado en su debut en la Copa Chile. El Cacique hará su estreno en el torneo el próximo 30 de enero desde las 20:00 horas, cuando enfrente a Deportes Limache.