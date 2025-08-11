En Colo Colo se desata el temporal y le piden la renuncia a Aníbal Mosa: “Se farreó el Centenario”

Un nuevo paso en falso dio Colo Colo en la temporada 2025, porque sigue lejos de la lucha por el título de la Liga de Primera y ahora regaló una victoria segura.

Los albos estuvieron a segundos de ganarle a Everton, pero un penal en el minuto 97 significó el empate para los Ruleteros en Viña del Mar.

Colo Colo está a 17 puntos del líder Coquimbo Unido, por ende es una quimera que pelee el bicampeonato, situación que generó que un director de Blanco y Negro realizara una critica despiadada contra Aníbal Mosa.

Director de Blanco y Negro revienta a Aníbal Mosa

Al interior de la concesionaria que administra a Colo Colo hay dos bloques divididos y desde el bando contrario a Mosa lanzan críticas contra el timonel albo.

“No tiene sentido hacer cambios a esta altura (sacar a Jorge Almirón). No creo que con otro entrenador cambien los resultados. Incluso, podrían ser peores, por lo que podría ser peligroso. El fondo del problema es institucional. Debe haber un cambio en la presidencia. Todo el caos y la anarquía de este año ha venido desde ahí“, dijo un dirigente que no quiso dar su nombre a As.

“No ha habido participación de la gerencia deportiva, ha habido despidos injustificados, mala contratación de gerentes… Esto, incluso, produjo la muerte de dos hinchas”, agregó el director.

Eso no es todo, porque apunta que “ha habido falsificación en los balances, pasó lo del despido público del entrenador que no se pudo concretar. Ha habido tolerancia hacia las indisciplinas, un show con el Proyecto Estadio, mala contratación de jugadores y mal manejo del plantel desde la pretemporada. Ha habido personalismo, populismo, y eso ha derivado en un pésimo año”.

Por último, indicó que Aníbal Mosa “se farreó el Centenario, que debió haber sido inolvidable. El club fue cuarto en el grupo de la Copa Libertadores, y ningún otro presidente de Blanco y Negro ha caído en eso. No se clasificó a la Sudamericana, pasó la eliminación en la Copa Chile y el torneo ha sido nefasto. En ningún club grande y serio se toleraría esto sin cambios”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.