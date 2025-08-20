Colo Colo deja atrás todo lo que ha sido un año para el olvido y busca sanar sus heridas con un nuevo proceso. Jorge Almirón no seguirá en la banca del Cacique luego de la derrota ante la UC y ya hay reemplazantes.

Este martes luego de la reunión de directorio y pese a que todos esperaban a Héctor Tapia, Aníbal Mosa anunció a Hugo González y Luis Pérez como los interinos. Una decisión que generó una serie de dudas, especialmente por quién será el hombre al mando.

Ambos entrenadores son parte de las categorías inferiores del Cacique y, con la salida de Eduardo Rubio días atrás, eran quienes venían en la fila. Eso sí, ya quedó definido quién hará de DT principal y quién será el ayudante de campo.

El orden de la nueva dupla técnica de Colo Colo

Colo Colo ya tiene listos a los entrenadores interinos que asumirán en el primer equipo. Hugo González y Luis Pérez tendrán la misión de levantar al Cacique de su crisis mientras la dirigencia busca a un reemplazante de Jorge Almirón.

Hugo González y Luis Pérez toman el mando de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Sin embargo, todavía faltaba conocer cuál sería el orden en la interna del cuerpo técnico. Fue el periodista Rodrigo López quien en De fútbol se habla así de DSports quien destapó cómo quedaron las cosas.

Publicidad

Publicidad

Según explicó el reportero albo, la dirigencia determinó la forma en la que trabajarán al plantel del honor. “Entiendo que Hugo González será el DT y Luis Pérez el ayudante“, señaló.

ver también “Pidió sólo una condición”: Marcelo Barticciotto revela por qué Héctor Tapia no toma a Colo Colo

En esa misma línea, remarcó que el primero maneja a jugadores un poco más grandes en las inferiores, lo que le da el plus para manejar el camarín. “Hoy está en la Sub 16 y Pérez en la Sub 14, esas eran sus funciones hasta hoy en el Monumental“.

Quedará esperar ahora para ver cómo le va a esta dupla técnica en el Eterno Campeón. Ambos ya han tenido experiencias bajo este tipo de contextos, pero ahora las cosas son un poco más complejas y sin margen de error.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo ya tiene a sus interinos para los partidos ante Palestino y la U de Chile. Hugo González y Luis Pérez esperan ayudar al Cacique a salir de su crisis y así recuperar la sonrisa después de meses complicados.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Hugo González y Luis Pérez a cargo del primer equipo, Colo Colo trabaja para salir de su mal momento. El Cacique vuelve a la cancha este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas visitando a Palestino por la Liga de Primera.

ver también Mucho menos de lo que pedía: el verdadero monto que pagó Colo Colo para sacar a Jorge Almirón

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera para Colo Colo

Publicidad