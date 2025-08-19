Colo Colo tuvo un martes más que movido luego de la salida de Jorge Almirón. El Cacique confirmó el acuerdo para sacar al argentino y comenzó a definir lo que será el final de la temporada de aquí en más.

Una de las grandes sorpresas fue que, pese a que el nombre de Héctor Tapia estaba prácticamente asegurado, Aníbal Mosa anunció a Hugo González y Luis Pérez como los interinos. Las dudas de inmediato se instalaron entre los hinchas y fue Marcelo Barticciotto quien contó toda la verdad.

El 7 del pueblo reveló el motivo por el que Tito terminó desechando la opción de tomar el puesto de Jorge Almirón. Lo más llamativo de todo es que, según contó, el club se negó a traer a un personaje clave para uno de sus mayores referentes.

Marcelo Barticciotto destapa el portazo por el que Héctor Tapia rechazó dirigir a Colo Colo

Hasta el mediodía de este martes, todo indicaba que Héctor Tapia tomaría el lugar de Jorge Almirón en Colo Colo. Tito era el nombre que quería la dirigencia, pero las cosas dieron un vuelco total a última hora y finalmente es la dupla de Hugo González con Luis Pérez quienes tomarán el mando en el Cacique.

Héctor Tapia quería a Juan Ramírez, el PF de Arturo Vidal, en su cuerpo técnico en Colo Colo. Foto: Instagram.

Ante las dudas que generó la movida, Marcelo Barticciotto decidió contar la verdad. “Dicen que Héctor Tapia pidió solo una condición: ir con otra persona que no está trabajando en Colo Colo“, comenzó explicando en las pantallas de ESPN.

¿Quién era esa personas? “Un preparador físico. Juan Ramírez“, destapó el 7 del pueblo. La mano derecha que ha tenido Arturo Vidal en su carrera era el gran deseo de Tito, pero en el Estadio Monumental le dieron un portazo.

“Primero se lo había aceptado, después no. Trabajó con Héctor Tapia antes, estuvo mucho tiempo en Colo Colo“, añadió Marcelo Barticciotto.

Una vez finalizó el directorio, Aníbal Mosa explicó la razón por la que no escogieron a Tito, descartando este problema. “No, no tiene nada que ver con Juan Ramírez. No queríamos vestir un santo para desvestir a otro. El trabajo que está haciendo Tito con los juveniles es serio, importante y por el que hemos tenido avances. Queremos darle importancia al fútbol joven y no queríamos sacarlo de foco“.

Quedará esperar la versión del propio Héctor Tapia para saber si es que fue ese el punto por el que no llegó a la banca del Eterno Campeón. Los hinchas se ilusionaban con verlo en los próximos partidos, pero deberán conformarse con dos emblemas que hoy están al mando de las inferiores.

Colo Colo ya definió que Hugo González y Luis Pérez sean sus entrenadores interinos tras la salida de Jorge Almirón. El Cacique se jugará seis puntos de oro mientras busca a su nuevo técnico, al que quieren tener lo antes posible.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Sin Héctor Tapia, pero con Hugo González y Luis Pérez en la banca, Colo Colo afrontará su próximo desafíos en la Liga de Primera. Este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas el Cacique visita a Palestino.

Revisa cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025