Jorge Almirón ya no es más el técnico de Colo Colo. Este martes se llevó a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se aprobó la salida del entrenador después de la derrota ante la UC el fin de semana.

Pero eso no fue lo único que ocurrió esta tarde en el Estadio Monumental. Aníbal Mosa dio a conocer a quienes tomarán el puesto del argentino, dando la sorpresa al nombrar a Hugo González y Luis Pérez. De hecho, ni Claudio Borghi lo puede creer.

Cuando todos esperaban que fuera Héctor Tapia el elegido, el Eterno Campeón dio un giro radical y escogió a dos emblemas de las inferiores. Una decisión que tomó por sorpresa al Bichi, quien fue categórico al respecto.

Claudio Borghi considera una locura la dupla técnica de Colo Colo

Colo Colo eligió a Hugo González y Luis Pérez como los interinos ante la salida de Jorge Almirón. El Cacique quiere que ambos puedan estar en los próximos dos partidos y así aprovechar el tiempo para encontrar a su nuevo DT.

Claudio Borghi sorprendió con su respuesta sobre la dupla técnica de Colo Colo. Foto: Photosport.

La decisión tomó por sorpresa a Claudio Borghi, quien en conversación con Bolavip reaccionó de una particular forma. “Yo lo daba por hecho. Lo había dicho Mosa que es el presidente del club, que el nombre era Tito. Claro y que lo lo iban a confirmar apenas existiese este finiquito con con el técnico saliente. Así que estoy sorprendido“.

Publicidad

Publicidad

“Ahora obligaciones cuando uno es jefe de cadetes no hay, pero uno entiende que en mandos sucesivos el primero es Tito. Me sorprende que no quieran a Tito estando él en un cargo fundamental. Es algo automático… está el gerente y el subgerente“, añadió.

ver también Aceptada pero no confirmada: la respuesta de Colo Colo a oferta de la MLS por una figura

Aunque lo más categórico de Claudio Borghi llegó después, cuando reconoció no saber detalles pero que la noticia no, por lo bajo, descabellada. “No he leído nada, pero me parece una locura“

Finalmente, se refirió a la crisis institucional que hay debido a las diferencias en la dirigencia. “Con esto sufre el hincha y sufre la institución. Se ve que hay una pugna importante entre los dueños y esa pugna no tiene que ver con el beneficio de Colo Colo“.

Publicidad

Publicidad

Claudio Borghi quedó tan sorprendido como los hinchas luego de que se confirmara a Hugo González y Luis Pérez como los interinos de Colo Colo. El Cacique irá con dos emblemas de inferiores a pelear seis puntos de oro ante Palestino y la U.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Hugo González y Luis Pérez, Colo Colo se prepara para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera. El Cacique visita a los Árabes este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas.

ver también ¿Se extiende? Aseguran que interinato de Colo Colo puede ser hasta fin de año

¿Cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones?

Así marcha el Cacique en la Liga de Primera 2025

Publicidad