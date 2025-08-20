El proceso de Jorge Almirón al mando de Colo Colo ha llegado a su final. El técnico no seguirá al mando del Cacique luego de la dolorosa goleada ante Universidad Católica en el clásico, manchando su gran 2024 con un terrible 2025.

Tras lo ocurrido el día sábado en el Estadio Monumental, la dirigencia anunció el término del vínculo con el argentino. Eso sí, no fue hasta este martes que se hizo oficial, con una indemnización mucho menor a la que estaba exigiendo tiempo atrás.

En el primer intento que hizo el club luego de la eliminación en Copa Libertadores ante Racing, el DT quería 2 millones de dólares para partir. Sin embargo, ahora el acuerdo fue muy inferior a ese e incluso tomó por sorpresa a los hinchas.

Colo Colo saca a Jorge Almirón por menos de 1 millón de dólares

Colo Colo hizo el negocio del año con la salida de Jorge Almirón. El DT dejó la banca del Cacique por un monto de dinero mucho menor de que estuvo pidiendo hace tres meses atrás.

Jorge Almirón deja Colo Colo tras la derrota en el clásico con la UC. Foto: Photosport.

Si bien en un comienzo se especuló con que el club había puesto en la mesa 1 millón de dólares, lo cierto es que ese no fue el dinero que se le pagó. Fue el periodista Edson Figueroa en Dale Albo AM el que dio a conocer la cantidad por la que aceptó dejar el cargo.

En total, Colo Colo le pagó a Jorge Almirón 750 mil dólares para que se vaya. Este monto se irá pagando en cuotas desde agosto hasta enero del 2026, lo que equivale a un gasto de 142 millones mensuales aproximadamente.

Esto deja en evidencia que el acuerdo concluyó con el pago de un poco menos del sueldo que recibía mensual. Una cantidad que si bien es importante, puede sostenerse gracias a la salida de una de sus figuras: Alan Saldivia.

El defensor maneja una oferta del Houston Dynamo de la MLS, la que fue aceptada pero con una contrapropuesta por la que esperan respuesta. De ser así, el club podría dejar listo el pago y así no desembolsar mucho de su propio bolsillo.

De esta forma, Colo Colo se olvida de Jorge Almirón y se enfoca en levantar el rumbo de esta temporada. El Cacique tendrá a Hugo González y Luis Pérez como su dupla técnica interina mientras busca a quien será su próximo entrenador.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Jorge Almirón dejó Colo Colo luego de haber dirigido un total de 83 partidos oficiales en un año y medio. En ellos consiguió 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas, con 118 goles a favor y 85 en contra. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Sin Jorge Almirón como técnico, Colo Colo se prepara para su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique visita a Palestino este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas.

