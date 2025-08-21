La fuerte situación que golpea a Colo Colo en medio del caos de la U en la Copa Sudamericana

Colo Colo mira de reojo la tragedia de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, porque en dos semanas más será su rival en la Liga de Primera.

Los azules llegarán golpeados para el Superclásico con los albos, debido a que su encuentro ante Independiente fue cancelado por los fuertes incidentes que se produjeron en el estadio Libertadores de América.

El Cacique vive su propia crisis, porque Blanco y Negro despidió a Jorge Almirón y la dupla técnica compuesta por Luis Pérez y Hugo González se harán cargo de dirigir los partidos ante Palestino y la U.

ver también El mensaje de Vidal tras la tragedia: “Fuerza a los hinchas de U. de Chile”

La decisión de Colo Colo con Alan Saldivia

A Blanco y Negro llegó una oferta desde Houston Dynamo para fichar al defensor uruguayo Alan Saldivia, lo cual debe quedar definido este jueves, porque en esta jornada cierra el libro de pases de la MLS.

Según dio a conocer DaleAlbo, en la dirigencia del Cacique tomaron la medida de no aceptar la propuesta y el charrúa no se mueve del estadio Monumental.

“Colo Colo había aceptado la salida de Alan Saldivia y, tras hacer una contraoferta, todo iba encaminado para que se transformara en el nuevo refuerzo del Houston Dynamo de la MLS. Sin embargo, un problema administrativo frenó toda la operación”, explicó el citado medio.

Publicidad

Publicidad

“Esto ocurrió porque el Vancouver Whitecaps inscribió al defensor en su lista de posibles fichajes, algo que nunca supo el conjunto de Texas. Así, para poder levantarle el refuerzo, tenían que negociar con un plazo acotado ya que el libro de pases cierra este jueves 21 de agosto”, agregaron.

Alan Saldivia no se mueve de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Esta situación decantó en que “las negociaciones no llegaron a buen puerto en Houston, porque no logró doblarle la mano al Vancouver, club que, si bien no presentó oferta por el futbolista, tampoco quiso levantar su derecho prioritario. Por lo mismo, la opción de Alan Saldivia de ir a la MLS quedó totalmente descartada y, de momento, seguirá siendo jugador de Colo Colo”.

Publicidad

Publicidad

Un nuevo dolor de cabeza para Colo Colo, que había decidido vender a Alan Saldivia, pero que no podrá salir a la MLS.

ver también Colo Colo se queda sin candidato: El DT favorito de Mosa tiene nuevo club en Brasil

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.