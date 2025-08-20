Gary Medel está plenamente consciente de que su nivel va en alza en la Universidad Católica, que el pasado fin de semana consiguió una goleada incontestable ante Colo Colo. Esa paliza de los Cruzados, de paso, sentenció el final del ciclo de Jorge Almirón.

“Venimos con una semana de mucha ilusión por el debut en el Claro Arena. Haber ganado el clásico ante Colo Colo nos dejó muy contentos e ilusionados. Trabajamos súper bien, esperamos que sea una linda fiesta el sábado”, dijo el Pitbull, quien tiene muy buena opinión del trabajo de Daniel Garnero.

De hecho, el bicampeón de América con la selección chileno apuntó un momento clave en su despegue. “Ahora estoy muy contento por lo que estoy jugando, entregando y demostrando al equipo y al cuerpo técnico. Vine en enero, sin fútbol desde Argentina, con muy poco ritmo”, dijo Medel sobre su retorno a la Franja desde Boca Juniors.

Gary Medel escucha con atención a Daniel Garnero en la UC. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Empecé a trabajar acá, ocurrió la lesión y eso calmó las sensaciones que tenía. Bajé un poco el nivel. Llevo dos meses jugando de contención, he ido de menos a más. Me siento súper bien, con mucha energía”, manifestó el Pitbull sobre el retorno a la mitad de la cancha.

Para él, un movimiento táctico clave de Garnero. “La simpleza que tiene Daniel. Eso lo ha inculcado dentro del equipo: mientras más simple juguemos, haremos mejor las cosas. Se está notando día a día y en cada partido”, dijo Medel sobre el rol del ex seleccionador de Paraguay.

Publicidad

Publicidad

“Debemos mantener esas sensaciones y un alto nivel como lo merece Católica. No vale ganar un partido y perder dos. Esperamos lograrlo”, añadió el “17”, quien afina algunos detalles para el duelo ante la Unión Española que marcará el debut en el remozado estadio San Carlos de Apoquindo.

ver también Gary Medel le manda un palo a Tiago Nunes en U. Católica: “Hubo un cambio radical”

Gary Medel saca pecho por la mejora de su nivel en Católica: “Mi sueño acá es…”

Gary Medel tiene un gran deseo que cumplir en Universidad Católica. Aunque también es consciente de la meta grupal. “Estamos con los objetivos claros: clasificar a una copa internacional. Vamos paso a paso, tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, con nuestra gente y en nuestro estadio”, cantó el Pitbull.

“Tengo mucha felicidad, mi primera etapa en Católica tuvo momentos muy alegres. Después me fui al extranjero. Sigo muy contento, espero darles una alegría a los hinchas y también ganar un título acá”, fue el compromiso del ex jugador del Sevilla de España y el Inter de Milán de Italia, entre otros clubes.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “es mi sueño a corto plazo, tenemos un estadio de primer nivel para el fútbol chileno. No vale ganarle a Colo Colo y luego perder”. Una idea fuerza en el vestuario de Católica. Lo mismo que manifestó Medel se oyó en la voz de Branco Ampuero, otro rival del triunfo cruzado ante los albos.

También hubo espacio para hablar de su relación con Fernando Zampedri, quien apuntó que le gustaría ver a Medel como autor del primer gol en el Claro Arena. “El Toro me pone feliz porque dijo eso. Es muy querido en el equipo”, dijo el Pitbull sobre el goleador histórico del club.

Publicidad

Publicidad

Gary Medel y el Toro Zampedri vestidos de etiqueta para la ceremonia de inauguración del Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Nuestro capitán, un referente, nos llevamos súper bien. Tiene más que merecida la capitanía, espero sea él quien siga cumpliendo todos los récords. Espero que empecemos bien en el Claro Arena, que la gente disfrute, lo cuide y respete el espacio. Es un estadio de primer nivel, agradezco mucho el esfuerzo hecho por la dirigencia, espero que todos lo disfrutemos”, cerró Gary Medel sobre un recinto que le subirá mucho el nivel a la UC y todo el fútbol chileno.