U. Católica vive una semana más que especial. Después de haber goleado a Colo Colo en el clásico, los cruzados se preparan para un hito muy importante en su historia: la apertura del Claro Arena, que será este sábado 23 de agosto frente a U. Española en la Liga de Primera.

En la previa del duelo inaugural, la UC realizó un evento en el renovado recinto con la presencia de varias figuras relacionadas al club. Hasta ahí llegaron los capitanes del equipo, Fernando Zampedri y Gary Medel, quienes hablaron del momento que viven.

El Pitbull destacó lo que ha sido el trabajo de Daniel Garnero para levantar al club. “El técnico tiene claro que somos los que somos y con eso va a remar hasta el final”, dijo en diálogo con ESPN.

Ahí, hizo una distinción importante con Tiago Nunes, su antecesor. “Trabajamos día a día superbién, estamos muy contentos con el cuerpo técnico, humanamente son fantásticos, tratan al jugador de muy buena manera y eso se ve reflejado en cómo entrenamos y nos dedicamos“, dijo.

“Hubo un cambio radical desde la llegada de Daniel Garnero. Varios jugadores regresaron a su nivel, cambió de posiciones a varios jugadores… Hemos mejorado mucho“, destacó Gary Medel.

“Cimbi Cuevas está jugado de volante interno, lo hace bien, es un jugador importante, ni hablar de Zampedri, que necesitamos que le llegue siempre la pelota para que haga goles. Nos dicen que mejoremos día a día, que estemos comprometidos y que creamos“, cerró.