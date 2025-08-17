Universidad Católica sepultó a Colo Colo por uno de los partidos más importantes de la fecha 20 de la Liga de Primera en el Estadio Monumental, triunfando por 4-1.

Las anotaciones de Cristián Cuevas por duplicado, más Fernando Zampedri y Tomás Asta-Buruaga, fueron suficientes para que los cruzados escalen en la tabla a costa del Cacique.

Un encuentro que se comenzó a resolver rápido, precisamente por los goles tempraneros en cada tiempo. Pero por el juego de los de Daniel Garnero que hicieron merma en los albos.

Sin embargo, entre los nombres que fueron titulares para el compromiso en Macul hubo uno que fue figura, siendo el último verdugo que tuvo Brayan Cortés antes de partir a Uruguay.

Tío de figura de la UC ante Colo Colo está más que chocho

¿A quién nos referimos? A Diego Corral, quien fue titular en el partido e hizo también de las suyas. Sin marcar necesariamente un gol, el juvenil mostró su talento en el Monumental.

Y su tío es, también, otro protagonista del fútbol chileno. Jorge Coke Contreras jugó en ambos equipos, vio el clásico, y en conversación con Redgol nos cuenta como vio a su sobrino ante Colo Colo.

“Muy pendiente de hacer lo que le pidieron por ese sector, tratando de colaborar con su lateral, pensando que iba a pasar Cepeda, lo vi muy preocupado de esa función”, dijo en primer lugar a nuestro sitio sobre su sobrino.

“Cuando le tocó protagonismo lo buscó, fue interesante“, agregó uno de muy buena pegada en el fútbol nacional.

Diego Corral fue otro de los protagonistas de la goleada de la UC a Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Para Coke, el duelo de Corral ante los albos fue más de ayudar en la labor de sus compañeros, pero que también pudo volver a marcar. “Creo que fue un partido más de solidaridad que de poder mostrar sus condiciones, las veces que pudo encaró, meter centro, una que tuvo Montes que no alcanzó a llegar que pudo ser otro gol”, cierra el exjugador sobre su sobrino.

¿Y del partido especial por jugar en ambos? “En la UC van a celebrar el triunfo, fue merecido se vio mucho mejor, pero lo de Colo Colo, ante los medios, todos pendientes de cómo resuelve el tema la directiva y en qué condiciones va a quedar”, puntualiza.