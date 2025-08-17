El proceso de Jorge Almirón en Colo Colo tocó fondo este sábado tras la goleada por 1 a 4 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental. El centenario albo sigue siendo para el olvido.

Y es así que las cosas en Macul han llegado a un punto crítico, fuera de toda competencia y prácticamente sin opciones de pelear el título. Un discurso de “remontada” que ya no sirve para nada.

Es por ello que no solo los hinchas ya dejaron atrás todo el simbolismo de centenario que iba a tener el 2025. Los hechos tanto dentro como fuera de la cancha terminaron por sepultar lo que iba a ser una celebración.

Leyenda de Colo Colo sepulta del centenario tras goleada de la UC

Hechos como el triunfo cruzado en el Estadio Monumental tienen a los históricos del club albo preocupados. Uno de ellos conversó con Redgol y entregó un lapidario diagnóstico de lo que ha sido un 2025 de sabor amargo.

Alejandro Hisis, una de las leyendas de Colo Colo, menciona lo contradictorio que ha sido el festejo de los 100 años del Cacique, y como la tristeza es la protagonista.

“Es más de lo mismo que hemos visto, ha sido un año tremendo, un año de aniversario 100 y que ha sido contradictorio en lo deportivo“, dijo en primera instancia a nuestro sitio.

Luego, manda un mensaje a todo el plantel e hinchas con una sola misión. “Ha sido adverso, hay que saber sobre llevar esto, la tristeza es grande, pero la gente de Colo Colo siempre apoya y siempre está, el mensaje es terminar lo mejor posible. No hay más“, agrega.

Para Hisis, todo lo malo del 2025 comenzó con una mezcla de situaciones: el partido con Fortaleza en el Estadio Monumental y la conformación del plantel.

“No va tanto por el técnico, el plantel no está en el nivel que es para representar a Colo Colo y por todas las cosas que se provocaron tras el duelo con Fortaleza, es un año para el olvido y terminar lo mejor posible“, menciona Hisis.

Finalmente, una de las glorias albas de la década de los 80 solo pide que la experiencia vivida este año tenga sus frutos en el futuro. “Como colocolino no voy a matar a nadie, terminar lo mejor posible y que sirva de experiencia“, cerró.